ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 сентября в размере 75,1941 руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 75,1941 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,63 коп.

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Минфин РФ уже заложил в проект бюджета на трехлетку поступления от увеличенного НДПИ для предприятий металлургического и химического секторов промышленности, эффект для финансовых результатов компаний будет не существенным, заявил глава Минфина Антон Силуанов на встрече с... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 46,99% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-329R на 469,9 млн рублей и 53,26% выпуска серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-330R на 532,6 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Номинальный объем всех выпусков... Номинальный объем всех выпусков... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) временно смягчил требования к капиталу банков еврозоны на фоне "исключительных условий", вызванных пандемией коронавируса. Решение, объявленное ЕЦБ в четверг, может высвободить капитал в размере порядка 73 млрд евро, который европейские банки... читать дальше

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В июле объем экспорта нефти из Саудовской Аравии поднялся на 15% - до 5,734 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 4,98 млн б/с в мае, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Сокращение относительно июля 2019 года составило... читать дальше

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ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) установило финальную ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 сроком обращения 3,5 года объемом не менее 6 млрд рублей на уровне 6,20% годовых, говорится в сообщении компании. Ориентиру соответствует доходность к погашению в 6,35%... Ориентиру соответствует доходность к погашению в 6,35%... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3060 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1641 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,9175 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 74,9175 руб.,... читать дальше

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Курс доллара США в четверг продолжает расти в паре с евро после завершения накануне двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Тем временем фунт стерлингов заметно снижается в паре с долларом и евро после того, как Банк Англии по итогам... Тем временем фунт стерлингов заметно снижается в паре с долларом и евро после того, как Банк Англии по итогам... читать дальше

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Минприроды РФ нацелено на то, чтобы ликвидация ряда льгот в нефтянке не отразилась на приросте запасов углеводородов. Отвечая на соответствующий вопрос, глава ведомства Дмитрий Кобылкин сказал журналистам: "Мы не допустим, чтобы это отразилось на приросте... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в четверг, давление на рынок оказывают дешевеющие акции крупных технологических компаний и противоречивые сигналы относительно сроков доступности вакцины от коронавируса для населения. В среду фондовые индексы изменились... читать дальше

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Рынок нефти нельзя постоянно дурачить, нужно исполнять свои обещания по сделке ОПЕК+, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, открывая министерский комитет по исполнению договоренностей ОПЕК+. "Позвольте мне с самого начала прояснить ситуацию.... читать дальше

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7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-499 на 16 млрд 815,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В США число домов, строительство которых было начато в августе 2020 года, сократилось на 5,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,416 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. В июле, согласно пересмотренным данным, количество новостроек... В июле, согласно пересмотренным данным, количество новостроек... читать дальше

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Сбор зерна в РФ к 16 сентября составил 115,6 млн тонн (в бункерном весе, то есть до очистки и просушки), сообщает Минсельхоз. Итоговый бункерный вес ведомство оценивает в 126,5-127 млн тонн, прогноз по чистому весу не меняет. Посевы зерна убраны с 82,6% площадей, урожайность... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,6 пункта (0,726%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2953,41 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2965,25 (-0,33%) пункта,... читать дальше

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На неделе, завершившейся 12 сентября, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, составило 860 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Таким образом, число новых обращений остается ниже 1 млн третью неделю подряд. Согласно... Согласно... читать дальше

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ВБРР установил ставку 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-05 с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей на уровне 5,80% годовых, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на облигации прошел в четверг с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок на облигации прошел в четверг с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к... Ставке соответствует доходность к... читать дальше

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