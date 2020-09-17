Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2598,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1724,38 млрд руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 сентября составили по Российской Федерации 2598,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2435,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2745,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2609,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 сентября составили 1724,38 млрд руб. против 1712,67861 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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