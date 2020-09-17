.

Закон об ускоренном расселении ветхого жилья планируется принять до конца года, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы уже внесли в Госдуму закон по реформированию фонда ЖКХ по программе ускоренного расселения ветхого жилья. Мы постараемся с Госдумой в... "Мы уже внесли в Госдуму закон по реформированию фонда ЖКХ по программе ускоренного расселения ветхого жилья. Мы постараемся с Госдумой в... читать дальше

.

Министерство финансов Казахстана установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций 1-й серии на 20 млрд рублей в размере не более 5,45% годовых, 7-й серии со сроком обращения 7 лет на 10 млрд рублей - не более 6,60% годовых и 11-й серии со сроком обращения 10 лет на 10... читать дальше

.

Число транзитных полетов через воздушное пространство РФ, часть которых обеспечивает "Аэрофлоту" "транссибирские роялти", в августе 2020 г. упало более чем на 63% к августу прошлого года, следует из статистики Росавиации. В абсолютном выражении показатель составил 10,3... В абсолютном выражении показатель составил 10,3... читать дальше

.

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам завершившегося накануне заседания дало понять, что не намерено менять процентные ставки с нынешних уровней, по крайней мере, до... Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам завершившегося накануне заседания дало понять, что не намерено менять процентные ставки с нынешних уровней, по крайней мере, до... читать дальше

.

7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-500 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

.

Банк Японии по итогам очередного заседания, которое завершилось в четверг, сохранил ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики, как и прогнозировало большинство экспертов. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков оставлена на уровне минус... Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков оставлена на уровне минус... читать дальше

.

Белорусская АЭС будет введена в строй на рубеже октября-ноября текущего года, сообщил глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев. В ходе встречи с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, которая прошла в режиме видеосвязи, Лихачев подчеркнул, что "Росатом" не вносит никаких... В ходе встречи с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, которая прошла в режиме видеосвязи, Лихачев подчеркнул, что "Росатом" не вносит никаких... читать дальше

.

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США растет относительно основных валют после завершения накануне двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский... Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский... читать дальше

.

Правительство Москвы запланировало выделить 284 млрд рублей на расходы по социальной поддержке граждан и системы здравоохранения города в связи с пандемией коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений... читать дальше

.

Производители минудобрений оценивают дополнительные расходы от предложенного Минфином повышения НДПИ в 6 млрд рублей с 2021 года, видят риски для развития рудно-сырьевой базы в случае принятия поправок в Налоговый кодекс. "С учетом рентного коэффициента размер... "С учетом рентного коэффициента размер... читать дальше

.

Россия в июле увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США на $8 млн по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным американского Минфина, на конец июля России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $5,879 млрд против... Согласно данным американского Минфина, на конец июля России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $5,879 млрд против... читать дальше

.

Валовый объем государственных заимствований на внутреннем рынке РФ в 2020 году составит, по оценке Минфина, 5-5,5 трлн рублей. Несмотря на некоторое охлаждение спроса со стороны нерезидентов, пока Минфину удается занимать большие объемы, обеспечивая повышенные расходы бюджета,... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются после уверенного роста по итогам предыдущих торгов. Накануне рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США. В четверг инвесторы ожидают онлайн-встречи мониторингового министерского комитета ОПЕК+... Накануне рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США. В четверг инвесторы ожидают онлайн-встречи мониторингового министерского комитета ОПЕК+... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 2499,07 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 88900,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,25 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

.