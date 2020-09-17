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17 сентября 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,9278 руб.
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17 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 74,9278 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,06 коп.
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Число транзитных полетов через воздушное пространство РФ, часть которых обеспечивает "Аэрофлоту" "транссибирские роялти", в августе 2020 г. упало более чем на 63% к августу прошлого года, следует из статистики Росавиации. В абсолютном выражении показатель составил 10,3... читать дальше
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Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам завершившегося накануне заседания дало понять, что не намерено менять процентные ставки с нынешних уровней, по крайней мере, до... читать дальше
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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США растет относительно основных валют после завершения накануне двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский... читать дальше
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Правительство Москвы запланировало выделить 284 млрд рублей на расходы по социальной поддержке граждан и системы здравоохранения города в связи с пандемией коронавируса, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений... читать дальше
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Производители минудобрений оценивают дополнительные расходы от предложенного Минфином повышения НДПИ в 6 млрд рублей с 2021 года, видят риски для развития рудно-сырьевой базы в случае принятия поправок в Налоговый кодекс. "С учетом рентного коэффициента размер... читать дальше
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