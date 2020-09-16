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16 сентября 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,8555 руб.
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16 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2516 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8555 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,5125 руб., максимальный - 75,1 руб. Было заключено 13114 сделок. Объем торгов составил 44548,26 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,9375 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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