Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 сентября

16 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 17 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4733,17 (-13,44) руб./грамм; на серебро - 65,96 (-0,63) руб./грамм; на платину - 2363,21 (+30,46) руб./грамм; на палладий - 5721,33 (+91,3) руб./грамм.

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,57 пункта (0,187%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2975,01 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал... После нулевого старта индекс РТС начал... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46526,497 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 89,732 млрд руб., или на...

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Россия не закрывает для себя "окно" возможности выхода на внешний рынок в текущем году, однако последние события пока не благоприятствуют размещению российских евробондов, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "По евробондам у нас право есть, в целом... "По евробондам у нас право есть, в целом... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8817 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 64 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0802 руб. Минимальный курс юаня составил 11,057 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,057 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3712 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7957 руб. Минимальный курс евро составил 88,56 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,56 руб.,... читать дальше

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Минфин рассчитывает на поступления от дивидендов на принадлежащие государству пакеты в размере 650 млрд рублей в 2020 г, в следующем году этот показатель снизится из-за более слабых финрезультатов компаний, при этом принцип - 50% прибыли на дивиденды - останется незыблемым,... читать дальше

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РФ поучаствует в допэмиссии "Аэрофлота" средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), а объем будет зависеть от участия рынка в этой сделке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам. "Мы планируем сохранить свою долю (в "Аэрофлоте") как минимум на... "Мы планируем сохранить свою долю (в "Аэрофлоте") как минимум на... читать дальше

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Крупные приватизационные сделки, помимо продажи пакета "Совкомфлота", властями РФ в ближайшую трехлетку пока не планируются, заявил глава Минфина Антон Силуанов. "По крупняку на предстоящую трехлетку мы не планируем каких-то сделок. Самая крупная сделка будет в текущем... "По крупняку на предстоящую трехлетку мы не планируем каких-то сделок. Самая крупная сделка будет в текущем... читать дальше

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Минфин предлагает изменить параметры налога на добавленный доход (НДД), который введен в 2019 году в качестве эксперимента по налогообложению нефтегазовых компаний, чтобы восстановить выпадающие доходы бюджета до уровня, о котором договаривались при введении режима, сообщил... читать дальше

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В августе 2020 года по сравнению с июлем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 1% после роста на 4,3% в июле, скачка на 6,1% в июне, снижения на 2,8% в мае, на 7,2% в апреле, на 1,4% в марте, на 0,5% в феврале и росте на 0,9% в январе,... читать дальше

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Потребительские цены в РФ с 8 по 14 сентября снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущих четырех неделях Росстат фиксировал нулевую недельную инфляцию. Последний раз недельная дефляция в РФ была отмечена за период с 4 по 10... На предыдущих четырех неделях Росстат фиксировал нулевую недельную инфляцию. Последний раз недельная дефляция в РФ была отмечена за период с 4 по 10... читать дальше

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Рынок акций РФ в среду продолжил сползать вниз на фоне известий о планах Минфина увеличить налоги для экспортеров для пополнения госбюджета и смешанной динамики на зарубежных площадках. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%,... В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%,... читать дальше

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Премте-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях на поддержку лёгкой промышленности, сообщает пресс-служба правительства. Предприятиям лёгкой промышленности частично компенсируют затраты на погашение процентов по кредитам, говорится в сообщении.... Предприятиям лёгкой промышленности частично компенсируют затраты на погашение процентов по кредитам, говорится в сообщении.... читать дальше

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Расходы североамериканских производителей нефти значительно превзошли размер полученной ими выручки во втором квартале, несмотря на существенное сокращение затрат с целью пережить самый существенный обвал цен за несколько десятилетий. Операторы сократили количество... Операторы сократили количество... читать дальше

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Eni (оператор) и BP plc (SPB: BP) объявили об открытии нового газового месторождения в так называемом "Великом районе Нурос" (Great Nooros Area) в египетских водах дельты Нила. "Это открытие, совершенное с помощью разведочной скважины Nidoco NW-1, расположено на глубине... "Это открытие, совершенное с помощью разведочной скважины Nidoco NW-1, расположено на глубине... читать дальше

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