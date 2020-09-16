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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 сентября
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16 сентября 2020 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 сентября

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16 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 17 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4733,17 (-13,44) руб./грамм; на серебро - 65,96 (-0,63) руб./грамм; на платину - 2363,21 (+30,46) руб./грамм; на палладий - 5721,33 (+91,3) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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