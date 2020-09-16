.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 44,4 млрд руб.
.
16 сентября 2020 года 10:02
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 44,4 млрд руб.
|0
16 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 44,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 131 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 сентября 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 16 сентября составил 74,9278 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1694 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,9278 руб. По... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 26,06 коп. и составил 74,9278 руб.... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:37
Власти Гонконга направят 24 млрд гонконгских долларов ($3,1 млрд) на меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также на улучшение медицинского обслуживания, помощь безработным и установку бесконтактных платежных систем. В рамках... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:30
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 15 сентября объявило о повышении рейтинга АФК "Система" до уровня "ВВ",; прогноз - "стабильный". Как указывается в пресс-релизе агентства, "рейтинг повышен в связи со снижением долговой нагрузки". За прошедший год... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:22
В 1-м финполугодии чистый убыток одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды составил 195 млн евро
По итогам 1-го полугодия текущего финансового года чистый убыток одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды - испанской Industria de Diseno Textil SA (Inditex) - составил 195 млн евро по сравнению с чистой прибылью в размере 1,55 млрд евро за сопоставимый период прошлого... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:14
"ЛУКОЙЛ" был готов начать бурение на Блоке 12 в сентябре 2020 года, однако ввиду карантинных ограничений, принятых в Мексике и других странах, совместно с компанией Eni принял решение о переносе строительства геологоразведочных скважин с 2020 на 2021 год, сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:07
В январе-августе 2020 года было выдано 9,19 млн потребительских кредитов, что на 27,1% меньше в годовом сравнении (в январе-августе 2019 года было выдано 12,61 млн потребкредитов). Такие данные приводятся в обзоре Националього бюро кредитных историй (НБКИ). По данным... читать дальше
.16 сентября 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 115 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0883 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0501 руб., максимальный -... читать дальше
.16 сентября 2020 года 10:58
Ориентир 1-го купона бондов Томской области объемом до 10 млрд руб. - премия не более 170 б.п. к ОФЗ сопоставимой дюрации
Томская область установила ориентир ставки 1-го купона бондов серии 35067 номинальным объемом размещения до 10 млрд рублей (номинальный объемом выпуска - 20 млрд рублей) на уровне не более 170 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации, сообщил "Интерфаксу" источник на... читать дальше
.16 сентября 2020 года 10:52
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 670 случаев, умерли за сутки 132 пациента, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
.16 сентября 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1630 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,9342... читать дальше
.16 сентября 2020 года 10:44
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-августе 2020 года перечислила в бюджет 2 трлн 783 млрд рублей, что составляет 50,8% от прогнозного задания, установленного для ФТС на 2020 год (5,48 трлн рублей), сообщило ведомство в среду. Год назад за аналогичный... читать дальше
.16 сентября 2020 года 10:37
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде сентября снизилось до 4,406% с 4,425% в третьей декаде августа,... читать дальше
.16 сентября 2020 года 10:30
Акции металлургических и химкомпаний падают на "Мосбирже" на планах Минфина повысить НДПИ для этих отраслей
Акции металлургических и химических компаний падают в начале торгов на "Московской бирже" в среду на планах Минфина повышения НДПИ для этих отраслей. В частности, по итогам первых 10 минут торгов ценные бумаги "Норникеля" подешевели на 2,3% (до 19,13 тыс. рублей за... читать дальше
.16 сентября 2020 года 10:25
Цены на жилую недвижимость в Великобритании могут упасть в 2021 году после окончания действия мер господдержки, которые были направлены на то, чтобы дать толчок экономике после выхода из карантина, полагают эксперты Центра экономических и деловых исследований (Centre for... читать дальше
.16 сентября 2020 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 74,9175 руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 7,25 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.