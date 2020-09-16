ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,1884 руб.

16 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 сентября, составляет 75,1884 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,36 коп.

.

На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1694 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,9278 руб. По... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 26,06 коп. и составил 74,9278 руб.... читать дальше

.

Власти Гонконга направят 24 млрд гонконгских долларов ($3,1 млрд) на меры поддержки бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также на улучшение медицинского обслуживания, помощь безработным и установку бесконтактных платежных систем. В рамках... В рамках... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 15 сентября объявило о повышении рейтинга АФК "Система" до уровня "ВВ",; прогноз - "стабильный". Как указывается в пресс-релизе агентства, "рейтинг повышен в связи со снижением долговой нагрузки". За прошедший год... За прошедший год... читать дальше

.

По итогам 1-го полугодия текущего финансового года чистый убыток одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды - испанской Industria de Diseno Textil SA (Inditex) - составил 195 млн евро по сравнению с чистой прибылью в размере 1,55 млрд евро за сопоставимый период прошлого... читать дальше

.

"ЛУКОЙЛ" был готов начать бурение на Блоке 12 в сентябре 2020 года, однако ввиду карантинных ограничений, принятых в Мексике и других странах, совместно с компанией Eni принял решение о переносе строительства геологоразведочных скважин с 2020 на 2021 год, сообщили "Интерфаксу" в... читать дальше

.

В январе-августе 2020 года было выдано 9,19 млн потребительских кредитов, что на 27,1% меньше в годовом сравнении (в январе-августе 2019 года было выдано 12,61 млн потребкредитов). Такие данные приводятся в обзоре Националього бюро кредитных историй (НБКИ). По данным... По данным... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 115 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0883 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0501 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,0501 руб., максимальный -... читать дальше

.

Томская область установила ориентир ставки 1-го купона бондов серии 35067 номинальным объемом размещения до 10 млрд рублей (номинальный объемом выпуска - 20 млрд рублей) на уровне не более 170 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации, сообщил "Интерфаксу" источник на... читать дальше

.

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 670 случаев, умерли за сутки 132 пациента, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

.

На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1630 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,9342... читать дальше

.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-августе 2020 года перечислила в бюджет 2 трлн 783 млрд рублей, что составляет 50,8% от прогнозного задания, установленного для ФТС на 2020 год (5,48 трлн рублей), сообщило ведомство в среду. Год назад за аналогичный... Год назад за аналогичный... читать дальше

.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде сентября снизилось до 4,406% с 4,425% в третьей декаде августа,... читать дальше

.

Акции металлургических и химических компаний падают в начале торгов на "Московской бирже" в среду на планах Минфина повышения НДПИ для этих отраслей. В частности, по итогам первых 10 минут торгов ценные бумаги "Норникеля" подешевели на 2,3% (до 19,13 тыс. рублей за... В частности, по итогам первых 10 минут торгов ценные бумаги "Норникеля" подешевели на 2,3% (до 19,13 тыс. рублей за... читать дальше

.

Цены на жилую недвижимость в Великобритании могут упасть в 2021 году после окончания действия мер господдержки, которые были направлены на то, чтобы дать толчок экономике после выхода из карантина, полагают эксперты Центра экономических и деловых исследований (Centre for... читать дальше

.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 74,9175 руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 7,25 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 7,25 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...

.