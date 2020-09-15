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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 52,2 пункта (1,783%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2980,58 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 46436,764 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 540,828 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1651 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,2046 руб. Минимальный курс евро составил 88,72 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,72 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1151 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 796 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0866 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0421 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,0421 руб., максимальный -... читать дальше

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Производство легковых автомобилей в России вернулось к падению после небольшого роста в июле: в августе 2020 года их выпуск рухнул на 30% в годовом выражении, в январе-августе - на 30,1%, следует из сообщения Федеральной службы государственной статистики (Росстата). В августе в... читать дальше

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На 1 сентября 2020 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1 млрд 834,7 млн рублей и по сравнению с 1 августа 2020 г. снизилась на 342,0 млн рублей, или на 15,7%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Как отмечает Росстат, данные... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги уверенным ростом вслед за мировыми площадками благодаря признакам прогресса в разработке вакцины от коронавируса COVID-19, а также на фоне дорожающей нефти. Индекс МосБиржи превысил 2980 пунктов. Во вторник в Азии отмечалась смешанная... Во вторник в Азии отмечалась смешанная... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Альфа-банка на уровне "ВВ+", а также рейтинг его кипрской холдинговой компании ABH Financial Limited (ABHFL) на уровне "BB". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз... читать дальше

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Власти Белоруссии ожидают поступления финансового кредита России на $1,5 млрд в короткие сроки, заявил заместитель министра финансов республики Андрей Белковец. "Ожидается, что мы достигнем соглашения и получим эти средства ($1,5 млрд) достаточно оперативно. В короткие сроки... читать дальше

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Поставки мобильных телефонов в Китае в августе сократились на 12,9% относительно того же месяца прошлого года - до 26,9 млн единиц, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны. В июле падение было... читать дальше

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Объем добычи тихоокеанских лососей в РФ, по данным на 14 сентября, составил 272,512 тыс. тонн, что на 57%, или в 2,3 раза, меньше аналогичного периода 2018 года, сообщило Росрыболовство (традиционно улов лососевых сравнивается между четными и нечетными годами из-за особенностей... читать дальше

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Дефицит республиканского бюджета Белоруссии по итогам 2020 года ожидается на уровне 3 млрд белорусских рублей (порядка $1,157 млрд по текущему курсу) при наличии в бюджете остатков прошлых лет в сумме 6 млрд бел. рублей, сообщил заместитель министра финансов Белоруссии Андрей... читать дальше

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Минэкономразвития планирует отслеживать долю малых и средних предприятий (МСП), осуществляющих прием оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития. "Минэкономразвития планирует осуществлять постоянный мониторинг в... "Минэкономразвития планирует осуществлять постоянный мониторинг в... читать дальше

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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании РФ) направила в Минтранс обращение с просьбой продлить мораторий на банкротство на 6 месяцев, до апреля 2021 года. "Выражая мнение входящих в ее состав 23 ведущих российских авиакомпаний и... читать дальше

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Во 2-м полугодии ВТБ может показать чистый убыток из-за роста резервов по корпоративным кредитам, говорится в обзоре рейтингового агентства Moody's. ВТБ в первом полугодии сократил чистую прибыль по МСФО на 45% в годовом выражении, до 41,9 млрд рублей. "Мы ожидаем, что... "Мы ожидаем, что... читать дальше

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