Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,0063 руб.

14 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,0063 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,5625 руб., максимальный - 75,5275 руб. Было заключено 12675 сделок. Объем торгов составил 40065,94 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,1725 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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