Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,8672 руб.

14 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1028 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,8672 руб.

Минимальный курс евро составил 88,4 руб., максимальный - 89,59 руб. Было заключено 3362 сделки. Объем торгов составил 17311,95 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,465 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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