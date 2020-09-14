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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 15 сентября в размере 88,5819 руб.
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14 сентября 2020 года 12:41
ЦБ РФ установил курс евро с 15 сентября в размере 88,5819 руб.
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14 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 сентября, составляет 88,5819 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,49 коп. Это автоматическое сообщение.
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Рынок акций РФ, открывшийся уверенным ростом, завершил понедельник Европейские фондовые рынки в начале торгов преимущественно демонстрировали позитивный настрой. Днем часть индикаторов скорректировалась на понижение, но к вечеру вернулась в зеленую... читать дальше
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Нефтяные цены ускорили снижение в ходе торгов на опасениях по поводу спроса. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск составила $39,61 за баррель, что на $0,22 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше
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