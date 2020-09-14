Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 112,2 млрд руб.

14 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 112,2 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,87 пункта (0,614%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2928,38 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45895,937 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 488,352 млрд руб., или на...

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"О1 Пропертиз Финанс" 30 сентября проведет повторно собрание владельцев облигаций серии БО-01 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента - 18... Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента - 18... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации АО "Регион-продукт" (Пензенская область) серии 001P-01 и включила их в третий уровень котировального списка, а также в сектор роста, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2963 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0231 руб. Минимальный курс евро составил 88,4 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,4 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 564 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,007 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9251 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,9251 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,0935 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся уверенным ростом, завершил понедельник Европейские фондовые рынки в начале торгов преимущественно демонстрировали позитивный настрой. Днем часть индикаторов скорректировалась на понижение, но к вечеру вернулась в зеленую... Европейские фондовые рынки в начале торгов преимущественно демонстрировали позитивный настрой. Днем часть индикаторов скорректировалась на понижение, но к вечеру вернулась в зеленую... читать дальше

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Нефтяные цены ускорили снижение в ходе торгов на опасениях по поводу спроса. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск составила $39,61 за баррель, что на $0,22 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск составила $39,61 за баррель, что на $0,22 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше

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В следующем году материнский капитал вырастет до 483 тыс. руб. на одного ребенка и 639 тыс. руб. - на второго, повышение составляет 3,7%. "Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля - на второго ребенка, если на... "Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля - на второго ребенка, если на... читать дальше

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В понедельник котировки большинства выпусков российских еврооблигаций демонстрируют нейтральную динамику в ожидании итогов сентябрьского заседания Федрезерва США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене по отношению... читать дальше

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В 1-м полугодии ПАО "КАМАЗ", на которое пришлись масштабные ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, увеличило экспортные поставки в страны СНГ в годовом выражении в 1,7 раза, однако в дальнее зарубежье поставило на 31,5% меньше. Как следует из отчета компании за... Как следует из отчета компании за... читать дальше

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льфа-банк приобрел в рамках оферты 27 тыс. 817 облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 0,56% выпуска. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 0,56% выпуска. Банк разместил... Банк разместил... читать дальше

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Председатели советов директоров UBS Group AG и Credit Suisse Group AG обсуждают возможность слияния для создания одного из крупнейших банков Европы, сообщает швейцарское финансовое издание Inside Paradeplatz со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания,... По данным издания,... читать дальше

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Министерство финансов Белоруссии рассматривает возможность размещения до конца текущего года гособлигаций на российском финансовом рынке на сумму 10 млрд рублей, сообщил замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец. "На данный момент у нас еще не завершена... "На данный момент у нас еще не завершена... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Турции до "B2" с "B1". Прогноз рейтинга остался на "негативном" уровне, говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга остался на "негативном" уровне, говорится в сообщении агентства. В числе негативных... В числе негативных... читать дальше

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