14 сентября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Июль 2020
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14 сентября 2020 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,87 пункта (0,614%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2928,38 пункта.
Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
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14 сентября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45895,937 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 488,352 млрд руб., или на...
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14 сентября 2020 года 19:39
"О1 Пропертиз Финанс" 30 сентября проведет повторно собрание владельцев облигаций серии БО-01 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента - 18... читать дальше
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14 сентября 2020 года 19:22
"Московская биржа" зарегистрировала облигации АО "Регион-продукт" (Пензенская область) серии 001P-01 и включила их в третий уровень котировального списка, а также в сектор роста, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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14 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2963 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,0231 руб.
Минимальный курс евро составил 88,4 руб.,... читать дальше
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14 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 564 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,007 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9251 руб., максимальный -... читать дальше
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14 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,0935 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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14 сентября 2020 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся уверенным ростом, завершил понедельник
Европейские фондовые рынки в начале торгов преимущественно демонстрировали позитивный настрой. Днем часть индикаторов скорректировалась на понижение, но к вечеру вернулась в зеленую... читать дальше
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14 сентября 2020 года 18:48
Нефтяные цены ускорили снижение в ходе торгов на опасениях по поводу спроса.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск составила $39,61 за баррель, что на $0,22 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше
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14 сентября 2020 года 18:40
В следующем году материнский капитал вырастет до 483 тыс. руб. на одного ребенка и 639 тыс. руб. - на второго, повышение составляет 3,7%.
"Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля - на второго ребенка, если на... читать дальше
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14 сентября 2020 года 18:30
В понедельник котировки большинства выпусков российских еврооблигаций демонстрируют нейтральную динамику в ожидании итогов сентябрьского заседания Федрезерва США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене по отношению... читать дальше
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14 сентября 2020 года 18:15
В 1-м полугодии ПАО "КАМАЗ", на которое пришлись масштабные ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, увеличило экспортные поставки в страны СНГ в годовом выражении в 1,7 раза, однако в дальнее зарубежье поставило на 31,5% меньше.
Как следует из отчета компании за... читать дальше
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14 сентября 2020 года 18:14
льфа-банк приобрел в рамках оферты 27 тыс. 817 облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.
Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 0,56% выпуска.
Банк разместил... читать дальше
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14 сентября 2020 года 18:01
Председатели советов директоров UBS Group AG и Credit Suisse Group AG обсуждают возможность слияния для создания одного из крупнейших банков Европы, сообщает швейцарское финансовое издание Inside Paradeplatz со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания,... читать дальше
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14 сентября 2020 года 17:52
Министерство финансов Белоруссии рассматривает возможность размещения до конца текущего года гособлигаций на российском финансовом рынке на сумму 10 млрд рублей, сообщил замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец.
"На данный момент у нас еще не завершена... читать дальше
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14 сентября 2020 года 17:38
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Турции до "B2" с "B1".
Прогноз рейтинга остался на "негативном" уровне, говорится в сообщении агентства.
В числе негативных... читать дальше
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