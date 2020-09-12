Рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело прогноз по долгосрочным суверенным рейтингам Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте со "стабильного" на "негативный", говорится в сообщении S&P. В то же время агентство подтвердило долгосрочные и... читать дальше

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Еще весной столичному рынку жилья предрекали глубочайший кризис и стагнацию - стройки и офисы продаж новостроек закрыли на карантин, число сделок на вторичном рынке жилья тоже упало в разы, пишет "Российская газета". Однако уже летом интерес к жилью стал восстанавливаться, а... читать дальше

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На выплату пособий по безработице направят ещё 35,3 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы... "До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым расширяется список видов деятельности для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Свободный" в Амурской области. Изменения направлены на более активное привлечение... Изменения направлены на более активное привлечение... читать дальше

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Активность в сфере слияний и поглощений (M&A) существенно снизилась в этом году, и компании стали чаще пересматривать уже согласованные сделки на фоне пандемии коронавируса, которая меняет деловую среду и затрудняет процесс due diligence. Американские компании отменили... Американские компании отменили... читать дальше

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Правительство РФ расширило список премий в области науки и культуры, при получении которых не нужно платить налоги, постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. "Перечень дополнен четырьмя премиями, которые присуждаются раз в три года Российской академией... "Перечень дополнен четырьмя премиями, которые присуждаются раз в три года Российской академией... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5,49 тыс. случаев, умерли за сутки 119 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск субботы достигло 28 млн 481 тыс. 413 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 915 тыс. 356, излечились... читать дальше

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Пассажиропоток в аэропорту Франкфурта-на-Майне (ФРГ) продолжил сокращаться в августе 2020 года из-за ограничений на полеты и связанного с этим падения спроса на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщается в пресс-релизе компании-оператора Fraport AG,... Как сообщается в пресс-релизе компании-оператора Fraport AG,... читать дальше

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Министр энергетики РФ Александр Новак и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма как сопредседатели российско-японского консультационного энергетического совета обсудили в режиме видеоконференции актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере... читать дальше

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Минсельхоз США в сентябрьском отчете сохранил прогноз сбора пшеницы в РФ на уровне августа - 78 млн тонн, сообщается в документе. Не изменились и оценки экспорта пшеницы в 2020/2021 сельхозгоду - 37,5 млн тонн и переходящих запасов на 1 июля 2021 года - 7,98 млн тонн. В... В... читать дальше

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Правление "Газпрома" предлагает сократить инвестиционную программу 2020 года по головной компании ПАО "Газпром" с первоначальных 1104,72 млрд рублей до 922,489 млрд рублей, сообщила компания. В том числе на проекты капитального строительства выделено 720,674 млрд руб.... В том числе на проекты капитального строительства выделено 720,674 млрд руб.... читать дальше

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Средневзвешенные ставки по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками нефинансовым предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП), в июне и июле претерпели резкие разнонаправленные изменения в зависимости от срока, на который предоставлялись займы, следует из... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 74,8896 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,78 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 88,6768 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 88,6768 руб. По...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45407,585 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 314,624 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,96 пункта (0,447%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2910,51 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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