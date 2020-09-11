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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 88,7188 руб.
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11 сентября 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 88,7188 руб.
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11 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3978 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7188 руб. Минимальный курс евро составил 88,515 руб., максимальный - 89 руб. К этому времени было заключено 5655 сделок. Объем торгов составил 25690,39 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,73 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.11 сентября 2020 года 19:15
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.11 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,95 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9361 руб., максимальный -... читать дальше
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Доля транснациональных компаний на рынке пива в РФ к 2019 году снизилась до 62% с 86% в 2013 году, сообщил замначальника управления лицензирования производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Росалкогольрегулирования Алексей Потий. По его словам, в... читать дальше
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