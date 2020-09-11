Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,95 руб.

11 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,95 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9361 руб., максимальный - 10,9789 руб. Было заключено 265 сделок. Объем торгов составил 758,65 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,9719 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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