Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,8783 руб.

11 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3640 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8783 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,72 руб., максимальный - 75,19 руб. Была заключена 14791 сделка. Объем торгов составил 56352,44 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,8525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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