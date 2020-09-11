11 сентября 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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11 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 14.09 по 20.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|14.09.2020
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Июль 2020
|15.09.2020
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Август 2020
|15.09.2020
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Июль 2020
|15.09.2020
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Август 2020
|15.09.2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Август 2020
|15.09.2020
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Сентябрь 2020
|15.09.2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Сентябрь 2020
|15.09.2020
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Август 2020
|15.09.2020
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Сентябрь 2020
|15.09.2020
|16:15
|Промышленное производство в США
|Август 2020
|16.09.2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Август 2020
|16.09.2020
|09:00
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Август 2020
|16.09.2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Июль 2020
|16.09.2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Август 2020
|16.09.2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Август 2020
|16.09.2020
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Июль 2020
|16.09.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 05 по 11 сентября
|16.09.2020
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Сентябрь 2020
|16.09.2020
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Июль 2020
|17.09.2020
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Июль 2020
|17.09.2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Август 2020
|17.09.2020
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Июль 2020
|17.09.2020
|14:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Сентябрь 2020
|17.09.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 сентября
|17.09.2020
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Сентябрь 2020
|17.09.2020
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Август 2020
|17.09.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 30 августа по 05 сентября
|18.09.2020
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Август 2020
|18.09.2020
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Июль 2020
|18.09.2020
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Июль 2020
|18.09.2020
|11:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Август 2020
|18.09.2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Июль 2020
|18.09.2020
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|II квартал 2020
|18.09.2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Июль 2020
|18.09.2020
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Июль 2020
|18.09.2020
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Август 2020
|18.09.2020
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Сентябрь 2020
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В течение ближайшей недели с 14.09 по 20.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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