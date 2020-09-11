Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,7644 руб.

11 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,7644 руб.

Минимальный курс евро составил 88,4825 руб., максимальный - 88,98 руб. Была заключена 3691 сделка. Объем торгов составил 15460,36 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,7575 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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