Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 сентября

11 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 12 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4681,88 (-40,6) руб./грамм; на серебро - 64,71 (-1,11) руб./грамм; на платину - 2239,21 (-2,07) руб./грамм; на палладий - 5547,47 (-15,67) руб./грамм.

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Рынок акций РФ отыграл утреннюю просадку и завершил торги в плюсе вслед за мировыми площадками и начавшей дорожать нефтью. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2900 пунктов, В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной, снизились Корея и Австралия, но выросли Япония и... В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной, снизились Корея и Австралия, но выросли Япония и... читать дальше

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Россия к 6 сентября экспортировала продукции АПК на $17,6 млрд, что на 14% больше, чем на аналогичную дату прошлого года ($15,4 млрд), сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. В то же время стоимость 1 тонны экспортной продукции снизилась до $401 с... читать дальше

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Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками нефинансовым предприятиям на срок до года, включая кредиты "до востребования", в июле 2020 года снизилась до 6,27% с 6,89% в июне, следует из информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. Таким образом,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов в пятницу, однако их недельное падение может стать максимальным с июня, пишет Trading Economics. Brent по итогам недели может потерять 6,3%, WTI - 5,9%, отмечает Market Watch. "Нефть не знает, что хочет... "Нефть не знает, что хочет... читать дальше

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Древесина в США подорожала до очередного рекорда на фоне высокого спроса, однако эксперты ждут их сезонного снижения. Стоимость сентябрьских фьючерсов на древесину в Чикаго к закрытию рынка в четверг составила $939 за 1 тыс. досочных футов (ДФ, от англ. board foot -... Стоимость сентябрьских фьючерсов на древесину в Чикаго к закрытию рынка в четверг составила $939 за 1 тыс. досочных футов (ДФ, от англ. board foot -... читать дальше

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Правительство РФ не поддерживает идею о сохранении за регионами-донорами права устанавливать после 1 января 2023 года пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций для всех категорий инвесторов, рекомендует использовать инвестиционный налоговый вычет, следует из... читать дальше

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"ДОМ.РФ" может увеличить в 2021 году объем выпуска ипотечных ценных бумаг в два раза, тем самым увеличив общий объем до 1 трлн рублей, говорится в пресс-релизе компании со ссылкой на директора по взаимодействию с инвесторами "ДОМ.РФ" Алексея Пудовкина. "У "ДОМ.РФ" на... "У "ДОМ.РФ" на... читать дальше

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Международный инвестиционный банк (МИБ) полностью разместил облигации серии БО-001Р-05 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на облигации прошел 3 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,95% годовых, срок обращения - 2,5 года.... Сбор заявок на облигации прошел 3 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,95% годовых, срок обращения - 2,5 года.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило краткосрочные и долгосрочные кредитные рейтинги двух крупнейших белорусских госбанков - Беларусбанка и Белагропромбанка, а также дочернего банка российского ВЭБа - БелВЭБ, которые находятся на уровне "В", на... читать дальше

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Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) привлекли в июле 2020 года банковские кредиты в объеме 650,9 млрд рублей, что на 43,9 млрд рублей больше, чем в июне (606,9 млрд рублей), свидетельствует статистика ЦБ РФ. Таким образом, в июле продолжилось... Таким образом, в июле продолжилось... читать дальше

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Доля транснациональных компаний на рынке пива в РФ к 2019 году снизилась до 62% с 86% в 2013 году, сообщил замначальника управления лицензирования производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Росалкогольрегулирования Алексей Потий. По его словам, в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3640 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8783 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,72 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 74,72 руб.,... читать дальше

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ лишилось слова "связь" в своем сокращенном названии: правительство официально закрепило за ним наименование Минцифры. Соответствующее постановление подписал 11 сентября премьер-министр Михаил Мишустин. До... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 14.09 по 20.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Компании активно размещают долларовые облигации, пользуясь низкой стоимостью заимствования, при том, что банкиры предупреждают о возможной дестабилизации финансовых рынков в преддверии президентских выборов в США, пишет газета Financial Times. Объем размещения... Объем размещения... читать дальше

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 11 сентября продлил для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей на таможенной территории Евразийского экономического союза до 31 марта 2021 года, сообщила пресс-служба ЕЭК. Соответствующую... Соответствующую... читать дальше

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