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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 сентября в размере 74,8896 руб.
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Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ во 2-м квартале до 8% с 8,5%, согласно предварительным данным. В 1-м полугодии ВВП сократился на 3,4%, а не на 3,6%, как сообщалось ранее
 
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11 сентября 2020 года 12:52

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 сентября в размере 74,8896 руб.

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11 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 74,8896 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,78 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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11 сентября 2020 года 14:23
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Японский индекс Nikkei 225 за день поднялся на 0,7%. Повышение по итогам всей недели было аналогичным.

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11 сентября 2020 года 14:10
Вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров вновь на повестке дня
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11 сентября 2020 года 14:01
В 2020 г. чистое привлечение заимствований РФ на внутреннем рынке ожидается в 4,4 трлн руб., в 2021 г. - 2,7 трлн руб.
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При этом объем погашения бумаг в 2020 году, как ожидается, составит 967 млрд рублей. Таким образом, чистое привлечение будет...    читать дальше
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11 сентября 2020 года 13:51
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Объем ввода теплиц в РФ в 2021 году может снизиться в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом на фоне девальвации рубля и недостаточного объема господдержки, прогнозирует Плодоовощной союз. По данным Союза, в 2019 году в России было введено 260 гектаров теплиц, в текущем году...    читать дальше
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Таможенная статистика отражает около 90% поставок "Газпрома" на экспорт. Она содержит данные о...    читать дальше
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11 сентября 2020 года 13:24
Для экономики еврозоны сохраняются риски - главный экономист ЕЦБ
Неопределенность относительно восстановления экономики еврозоны сохраняется, а "баланс рисков смещен в сторону понижения", предупредил главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн.

"Прогнозируемая динамика ВВП и инфляции была бы ниже, чем в...    читать дальше
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11 сентября 2020 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 11 сентября снижается
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,64 пункта (0,16%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2892,91 пункта. Максимальное...    читать дальше
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11 сентября 2020 года 13:15
За январь-август число самозанятых в Москве выросло на 90%
За первые восемь месяцев 2020 года зарегистрировано 176 тыс. самозанятых, их общее число увеличилось на 90%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Налог на профессиональный доход...    читать дальше
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11 сентября 2020 года 13:07
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Предметное обсуждение возможности введения минимального гарантированного дохода россиян в настоящее время не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счет не ведется. Безусловно, на...    читать дальше
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11 сентября 2020 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 75,868 руб.
Минимальное значение за неделю (с 4 сентября по 11 сентября) - 75,868 руб. за доллар, максимальное значение - 77,401 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,92 руб.

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11 сентября 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 88,01/89,7 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 88,01/89,7 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на 80...
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11 сентября 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,23/75,87 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,23/75,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 34 коп., Cредний курс продажи...
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11 сентября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 11 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 74,53/75,63 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,53/75,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 14 коп., средний...
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11 сентября 2020 года 12:59
"Домодедово" с октября повышает тарифы на обслуживание российских авиакомпани
Московский аэропорт "Домодедово" с 1 октября 2020 года повысит основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний. Индексация составит от 9 до 20% в зависимости от тарифа, следует из материалов аэропорта.

Так, сбор за взлет-посадку увеличится на 10%, до 317 руб....    читать дальше
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11 сентября 2020 года 12:52
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 сентября в размере 74,8896 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 74,8896 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,78 коп.

Это автоматическое сообщение.
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11 сентября 2020 года 12:52
ЦБ РФ установил курс евро с 12 сентября в размере 88,6768 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 88,6768 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 62,68 коп.

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