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Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 11 сентября составил 74,8896 руб.
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11 сентября 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 11 сентября составил 74,8896 руб.
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11 сентября. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2966 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,8896 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 6378 пунктов. Минимальная цена 74,74 руб., максимальная - 75,15 руб. Была заключена 10161 сделка. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 53470 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,8325 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.11 сентября 2020 года 13:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,64 пункта (0,16%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2892,91 пункта. Максимальное... читать дальше
.11 сентября 2020 года 13:15
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.11 сентября 2020 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 75,868 руб.
Минимальное значение за неделю (с 4 сентября по 11 сентября) - 75,868 руб. за доллар, максимальное значение - 77,401 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,92 руб. Это автоматическое сообщение.
.11 сентября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 88,01/89,7 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на 80...
.11 сентября 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,23/75,87 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,23/75,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 34 коп., Cредний курс продажи...
.11 сентября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 11 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 74,53/75,63 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,53/75,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 14 коп., средний...
.11 сентября 2020 года 12:59
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.11 сентября 2020 года 12:52
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 88,6768 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 62,68 коп. Это автоматическое сообщение.
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