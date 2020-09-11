11 сентября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Август 2020
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Июль 2020
|11:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|II квартал 2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Август 2020
|21:00
|Бюджет США
|Август 2020
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11 сентября 2020 года 08:38
Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу под давлением опубликованных накануне статданных о запасах в США и опасений по поводу спроса.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного... читать дальше
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11 сентября 2020 года 08:33
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе под давлением технологического сектора.
Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 405,89 пункта (1,45%) - до 27534,58 пункта.
Standard & Poor's 500 потерял 59,77 пункта... читать дальше
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11 сентября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2559,26 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 сентября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 58787,96 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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11 сентября 2020 года 08:25
Стоимость ипотечного кредитования в США обновила исторические минимумы в девятый раз с начала текущего года.
Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке на текущей неделе опустилась до 2,86% по сравнению с 2,93% годовых в прошлый четверг, говорится в... читать дальше
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11 сентября 2020 года 08:17
Фондовые индексы стран Западной Европы в четверг преимущественно снизились на итогах очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,59% и составил 367,48... читать дальше
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11 сентября 2020 года 08:08
Дезинфляционное влияние слабого спроса будет более заметно в конце 2020 года и потом в 2021 году, в том числе по мере постепенного прекращения действия антикризисных мер правительства и Банка России и удовлетворения отложенного спроса, говорится в комментарии ЦБ по... читать дальше
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11 сентября 2020 года 08:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 89,3036 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,27 коп.
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11 сентября 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 75,5274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,39 коп.
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11 сентября 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Внешнеторговый баланс Великобритании
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10 сентября 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,48 пункта (0,747%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2897,55 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
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10 сентября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45092,961 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 20,810 млрд руб., или на...
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10 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2056 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1278 руб.
Минимальный курс евро составил 88,84 руб.,... читать дальше
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10 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9971 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,943 руб., максимальный -... читать дальше
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10 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6283 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1886 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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10 сентября 2020 года 19:00
Потребительские цены на бензин в России с 31 августа по 6 сентября не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата).
На предыдущей неделе (с 24 по 30 августа) цены также не... читать дальше
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