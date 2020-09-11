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Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу под давлением опубликованных накануне статданных о запасах в США и опасений по поводу спроса. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе под давлением технологического сектора. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 405,89 пункта (1,45%) - до 27534,58 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 405,89 пункта (1,45%) - до 27534,58 пункта. Standard & Poor's 500 потерял 59,77 пункта... Standard & Poor's 500 потерял 59,77 пункта... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2559,26 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 58787,96 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Стоимость ипотечного кредитования в США обновила исторические минимумы в девятый раз с начала текущего года. Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке на текущей неделе опустилась до 2,86% по сравнению с 2,93% годовых в прошлый четверг, говорится в... Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке на текущей неделе опустилась до 2,86% по сравнению с 2,93% годовых в прошлый четверг, говорится в... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы в четверг преимущественно снизились на итогах очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,59% и составил 367,48... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,59% и составил 367,48... читать дальше

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Дезинфляционное влияние слабого спроса будет более заметно в конце 2020 года и потом в 2021 году, в том числе по мере постепенного прекращения действия антикризисных мер правительства и Банка России и удовлетворения отложенного спроса, говорится в комментарии ЦБ по... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 89,3036 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,27 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 75,5274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,39 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Внешнеторговый баланс Великобритании ... ... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,48 пункта (0,747%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2897,55 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45092,961 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 20,810 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2056 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1278 руб. Минимальный курс евро составил 88,84 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,84 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9971 руб. Минимальный курс юаня составил 10,943 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,943 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6283 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1886 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 31 августа по 6 сентября не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 24 по 30 августа) цены также не... На предыдущей неделе (с 24 по 30 августа) цены также не... читать дальше

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