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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ во 2-м квартале и 1-м полугодии
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ во 2-м квартале до 8% с 8,5%, согласно предварительным данным. В 1-м полугодии ВВП сократился на 3,4%, а не на 3,6%, как сообщалось ранее
 
ЦБ РФ сохранил прогноз основных макропоказателей в рамках базового сценария, ждет стабилизацию цен на нефть на уровне $50 за баррель к концу 2022 г.
ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2020-2023 гг. Регулятор сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2020 год и период 2021 и 2022 годов, дополнив его прогнозом на 2023...
 
К концу 2020 года инфляция приблизится к 4%
Риски нарастания дезинфляционного давления уменьшились, в том числе благодаря проводимой мягкой денежно-кредитной политике (ДКП), а также усилению проинфляционных факторов, в частности, ослаблению рубля, говорится в обзоре департамента исследований...
 
Магазинам не дали гарантий смягчения ограничений на будущее
Магазинам не дали гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Роспотребнадзору создать стандарт работы непродовольственных магазинов на случай второй волны COVID-19, пишут...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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11 сентября 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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11 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Июль 2020
09:00 Изменение потребительских цен в Германии Август 2020
09:00 Промышленное производство в Великобритании Июль 2020
11:00 Квартальные данные о безработице в Италии II квартал 2020
15:30 Изменение потребительских цен в США Август 2020
21:00 Бюджет США Август 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
11 сентября 2020 года 08:38
Нефть дешевеет второй день подряд
Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу под давлением опубликованных накануне статданных о запасах в США и опасений по поводу спроса.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,03 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного...    читать дальше
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11 сентября 2020 года 08:33
Фондовые индексы США снизились на 1,5%-2%
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе под давлением технологического сектора.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 405,89 пункта (1,45%) - до 27534,58 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 59,77 пункта...    читать дальше
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11 сентября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2559,26 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2559,26 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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11 сентября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 58787,96 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 58787,96 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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11 сентября 2020 года 08:25
Ипотечные ставки в США упали до очередного исторического минимума
Стоимость ипотечного кредитования в США обновила исторические минимумы в девятый раз с начала текущего года.

Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке на текущей неделе опустилась до 2,86% по сравнению с 2,93% годовых в прошлый четверг, говорится в...    читать дальше
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11 сентября 2020 года 08:17
Европейские рынки акций в основном снизились в четверг
Фондовые индексы стран Западной Европы в четверг преимущественно снизились на итогах очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,59% и составил 367,48...    читать дальше
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11 сентября 2020 года 08:08
Дезинфляционное влияние слабого спроса сильнее проявится в конце 2020 г. и потом в 2021 г. - ЦБ РФ
Дезинфляционное влияние слабого спроса будет более заметно в конце 2020 года и потом в 2021 году, в том числе по мере постепенного прекращения действия антикризисных мер правительства и Банка России и удовлетворения отложенного спроса, говорится в комментарии ЦБ по...    читать дальше
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11 сентября 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,3036 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 89,3036 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,27 коп.
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11 сентября 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,5274 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 сентября, составляет 75,5274 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,39 коп.
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11 сентября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Внешнеторговый баланс Великобритании

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10 сентября 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 10 сентября растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,48 пункта (0,747%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2897,55 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС...    читать дальше
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10 сентября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 сентября снизилась на 0,05% и составила 45092,961 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45092,961 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 20,810 млрд руб., или на...
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10 сентября 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 89,1278 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2056 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1278 руб.

Минимальный курс евро составил 88,84 руб.,...    читать дальше
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10 сентября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9971 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9971 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,943 руб., максимальный -...    читать дальше
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10 сентября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,1886 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6283 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1886 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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10 сентября 2020 года 19:00
Цены на бензин стабильны вторую неделю подряд - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 31 августа по 6 сентября не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата).

На предыдущей неделе (с 24 по 30 августа) цены также не...    читать дальше
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