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ЦБ РФ сохранил прогноз основных макропоказателей в рамках базового сценария, ждет стабилизацию цен на нефть на уровне $50 за баррель к концу 2022 г.
10 сентября 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,48 пункта (0,747%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2897,55 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 сентября снизилась на 0,05% и составила 45092,961 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45092,961 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 20,810 млрд руб., или на...
.10 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2056 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1278 руб. Минимальный курс евро составил 88,84 руб.,... читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9971 руб. Минимальный курс юаня составил 10,943 руб., максимальный -... читать дальше
.10 сентября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,1886 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6283 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1886 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Потребительские цены на бензин в России с 31 августа по 6 сентября не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 24 по 30 августа) цены также не... читать дальше
.10 сентября 2020 года 18:55
Рынок акций РФ завершил торги в четверг на позитиве. Индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,75% и 1,27%, соответственно. В Азии в четверг в конце торгов рост индексов сменился разворотом (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел... читать дальше
.10 сентября 2020 года 18:42
Американская экономика и рынок труда страны восстанавливаются после спада, вызванного пандемией COVID-19, быстрее прогнозов экспертов, говорят результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal. Экономисты в ходе нового опроса спрогнозировали увеличение ВВП США в третьем... читать дальше
.10 сентября 2020 года 18:33
По оценкам Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в общей сложности 115 стран мира (53%) смягчили ограничения на поездки, введенные для предотвращения распространения коронавируса. "Это на 28 направлений больше, чем 19 июля. При этом два государства сняли все... читать дальше
.10 сентября 2020 года 18:27
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" ("СЭЗ им. Серго Орджоникидзе") серии 001P-02 и включила их в третий уровень котировального списка, а также в сектор роста, говорится в сообщении... читать дальше
.10 сентября 2020 года 18:24
Цены на нефть продолжают снижаться в четверг после публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе. Как отмечает MarketWatch, на протяжении предыдущих шести недель запасы нефти в США сокращались. Коммерческие запасы нефти в США... читать дальше
.10 сентября 2020 года 18:20
ЦБ РФ заложил покупку золота как предпосылку изменения международных резервов, о решении возобновить покупки, если оно будет принято, объявит дополнительно, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции в четверг. "Изменение международных резервов... читать дальше
.10 сентября 2020 года 18:12
Совет ЕС продлил в четверг на очередные шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении лиц и организаций, которые в Евросоюзе считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". "Существующие... читать дальше
.10 сентября 2020 года 18:01
Запасы нефти в США выросли за период с 28 августа по 4 сентября на 2033 тыс. баррелей, бензина - упали на 2954 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2033 тыс. баррелей - до 500,434 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2954 тыс. баррелей и составили 231,905 млн... читать дальше
.10 сентября 2020 года 17:54
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Совкомбанка на "стабильный" с "негативного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, РДЭ подтверждены на уровне... читать дальше
.10 сентября 2020 года 17:46
Авиакомпании РФ в августе 2020 г. сократили пассажиропоток на 36,6% (год к году), до 9,15 млн человек, сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные. Пассажирооборот в прошлом месяце упал на 47,7%, достигнув отметки 18,59 млрд пассажиро-километров. Еще в... читать дальше
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