Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,48 пункта (0,747%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2897,55 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45092,961 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 20,810 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2056 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1278 руб. Минимальный курс евро составил 88,84 руб.,... Минимальный курс евро составил 88,84 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9971 руб. Минимальный курс юаня составил 10,943 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,943 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6283 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1886 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 31 августа по 6 сентября не изменились. С начала года цены на бензин повысились на 2,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 24 по 30 августа) цены также не... На предыдущей неделе (с 24 по 30 августа) цены также не... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в четверг на позитиве. Индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,75% и 1,27%, соответственно. В Азии в четверг в конце торгов рост индексов сменился разворотом (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел... В Азии в четверг в конце торгов рост индексов сменился разворотом (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел... читать дальше

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Американская экономика и рынок труда страны восстанавливаются после спада, вызванного пандемией COVID-19, быстрее прогнозов экспертов, говорят результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal. Экономисты в ходе нового опроса спрогнозировали увеличение ВВП США в третьем... читать дальше

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По оценкам Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), в общей сложности 115 стран мира (53%) смягчили ограничения на поездки, введенные для предотвращения распространения коронавируса. "Это на 28 направлений больше, чем 19 июля. При этом два государства сняли все... "Это на 28 направлений больше, чем 19 июля. При этом два государства сняли все... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" ("СЭЗ им. Серго Орджоникидзе") серии 001P-02 и включила их в третий уровень котировального списка, а также в сектор роста, говорится в сообщении... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться в четверг после публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе. Как отмечает MarketWatch, на протяжении предыдущих шести недель запасы нефти в США сокращались. Как отмечает MarketWatch, на протяжении предыдущих шести недель запасы нефти в США сокращались. Коммерческие запасы нефти в США... Коммерческие запасы нефти в США... читать дальше

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ЦБ РФ заложил покупку золота как предпосылку изменения международных резервов, о решении возобновить покупки, если оно будет принято, объявит дополнительно, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции в четверг. "Изменение международных резервов... "Изменение международных резервов... читать дальше

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Совет ЕС продлил в четверг на очередные шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении лиц и организаций, которые в Евросоюзе считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". "Существующие... "Существующие... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2033 тыс. баррелей - до 500,434 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2954 тыс. баррелей и составили 231,905 млн... Товарные запасы бензина сократились на 2954 тыс. баррелей и составили 231,905 млн... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Совкомбанка на "стабильный" с "негативного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, РДЭ подтверждены на уровне... Как сообщается в пресс-релизе агентства, РДЭ подтверждены на уровне... читать дальше

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Авиакомпании РФ в августе 2020 г. сократили пассажиропоток на 36,6% (год к году), до 9,15 млн человек, сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные. Пассажирооборот в прошлом месяце упал на 47,7%, достигнув отметки 18,59 млрд пассажиро-километров. Пассажирооборот в прошлом месяце упал на 47,7%, достигнув отметки 18,59 млрд пассажиро-километров. Еще в... Еще в... читать дальше

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