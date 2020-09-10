Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,1886 руб.

10 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6283 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1886 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,6675 руб., максимальный - 75,6825 руб. К этому времени было заключено 44996 сделок. Объем торгов составил 194303,64 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,0925 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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