Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,249 руб.

10 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7037 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,249 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,6625 руб., максимальный - 75,6725 руб. Было заключено 15680 сделок. Объем торгов составил 60513,75 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,82 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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