Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0408 руб.

10 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 819 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0408 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0251 руб., максимальный - 11,0599 руб. Было заключено 38 сделок. Объем торгов составил 153,89 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,033 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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