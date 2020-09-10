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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0408 руб.
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ЦБ РФ сохранил прогноз основных макропоказателей в рамках базового сценария, ждет стабилизацию цен на нефть на уровне $50 за баррель к концу 2022 г.
10 сентября 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0408 руб.
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10 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 819 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0408 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0251 руб., максимальный - 11,0599 руб. Было заключено 38 сделок. Объем торгов составил 153,89 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,033 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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10 сентября 2020 года 16:33
ПАО "Силовые машины" приняло решение досрочно погасить облигации 2-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение выпуска состоится 1 октября, в дату окончания 14-го купонного периода. Выпуск со сроком обращения 10 лет был размещен в... читать дальше
.10 сентября 2020 года 16:33
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 884 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло также 884 тыс., а не 881 тыс., как... читать дальше
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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,26 пункта (0,183%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2881,33 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2896,9 (+0,72%) пункта,... читать дальше
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Базовый сценарий ЦБ РФ не предусматривает усиления санкционного режима, в рисковом варианте оно есть, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе онлайн-конференции в четверг. "В базовом сценарии изменение санкционного режима не является частью... читать дальше
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 74,41/76,01 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,41/76,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
.10 сентября 2020 года 16:01
Международные резервы России на 4 сентября составили $591,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 28 августа международные резервы равнялись $591,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,1 млрд. Международные резервы представляют собой... читать дальше
.10 сентября 2020 года 15:54
ЦБ РФ будет "взвешивать все факторы и выбирать траекторию ставки, исходя из задачи по удержанию инфляции вблизи 4% - Заботкин
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.10 сентября 2020 года 15:47
Доля интернет-торговли на российском рынке ритейла впервые превысила 10% по итогам первого полугодия, на которые пришлись ограничения работы магазинов из-за COVID-19. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок онлайн-торговли в России в первом... читать дальше
.10 сентября 2020 года 15:36
Основная ставка Центрального банка Узбекистана решением внеочередного заседания правления регулятора снижена с 15% до 14% годовых, сообщила пресс-служба центробанка. "Данное решение обусловлено усилением предпосылок к дальнейшему замедлению прогнозной динамики инфляции,... читать дальше
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В пятницу, 11 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 58787,96 млн руб.
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В пятницу, 11 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2559,26 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов Райффайзенбанка на "стабильный" с "негативного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента российского банка в иностранной и национальной валютах были... читать дальше
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