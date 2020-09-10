Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2634,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1715,75 млрд руб.

10 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 сентября составили по Российской Федерации 2634,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2470,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1960 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1827,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 сентября составили 1715,75 млрд руб. против 2298,97397 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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