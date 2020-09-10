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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания, вероятно, воздержится от расширения мер стимулирования, но может подготовить почву для смягчения денежно-кредитной политики позднее в текущем году, считают аналитики и экономисты. При этом заседание... При этом заседание... читать дальше

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РФ в этом году может снизить производство свекловичного сахара до 5-5,4 млн тонн. Таков новый предварительный прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Прежний прогноз составлял 5,6-6 млн тонн. Как сообщил "Интерфаксу" ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов,... Как сообщил "Интерфаксу" ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов,... читать дальше

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ЦБ РФ 8 сентября продал валюту расчетами "завтра" на 2,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 9 сентября, ЦБ отразил продажу валюты с расчетами 8 сентября на сумму 5,6 млрд рублей. До этого ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за... Ранее, 9 сентября, ЦБ отразил продажу валюты с расчетами 8 сентября на сумму 5,6 млрд рублей. До этого ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,3553 руб. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 3 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на... По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 3 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,17 пункта (0,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2888,24 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,73 пункта (0,31%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,73 пункта (0,31%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4616 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,3553... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 114,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Ситуация с качеством кредитных портфелей банков развивается сравнительно спокойно, кредитные организации должны своевременно признать убытки от коронавируса и работать, опираясь на собственные ресурсы, а не на меры поддержки, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева в... читать дальше

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Рынок акций РФ утром в четверг продолжил умеренную коррекцию на фоне улучшения внешней конъюнктуры после ощутимого отката в начале недели. Индекс МосБиржи на начало торгов прибавлял 0,4%, РТС - 0,58%. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона... Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,35/76,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...

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Курс евро укрепляется к большинству валют перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ). Эксперты не ждут от ЕЦБ принятия новых стимулирующих мер на заседании в четверг, но полагают, что Центробанк может подготовить почву для смягчения политики позднее в этом... Эксперты не ждут от ЕЦБ принятия новых стимулирующих мер на заседании в четверг, но полагают, что Центробанк может подготовить почву для смягчения политики позднее в этом... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 сентября составили по Российской Федерации 2634,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2470,8 млрд руб. На... На... читать дальше

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Легковые автомобили иностранных марок в 2020 году дорожают в России с существенным опережением инфляции, осень дилеры начали с новой индексации цен, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата). Как сообщило статистическое ведомство, за период с 1 по 7... Как сообщило статистическое ведомство, за период с 1 по 7... читать дальше

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Россия к 9 сентября собрала 110,3 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 36,9 млн га, или с 76,9% посевной площади. Урожайность составила 29,9 ц/га. На аналогичную дату прошлого года было намолочено 93,3 млн тонн зерна при... На аналогичную дату прошлого года было намолочено 93,3 млн тонн зерна при... читать дальше

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0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-495 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в четверг на фоне восстановления американского фондового рынка после снижения на протяжении трех торговых дней. "Восстановление рынков позволяет предположить, что инвесторы сохраняют... "Восстановление рынков позволяет предположить, что инвесторы сохраняют... читать дальше

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