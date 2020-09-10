10 сентября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
10 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Июль 2020
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Июль 2020
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Сентябрь 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 30 августа по 05 сентября
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Август 2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 по 29 августа
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июль 2020
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 29 августа по 04 сентября
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 сентября 2020 года 10:32
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания, вероятно, воздержится от расширения мер стимулирования, но может подготовить почву для смягчения денежно-кредитной политики позднее в текущем году, считают аналитики и экономисты.
При этом заседание... читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:26
РФ в этом году может снизить производство свекловичного сахара до 5-5,4 млн тонн. Таков новый предварительный прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Прежний прогноз составлял 5,6-6 млн тонн.
Как сообщил "Интерфаксу" ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов,... читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:23
ЦБ РФ 8 сентября продал валюту расчетами "завтра" на 2,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Ранее, 9 сентября, ЦБ отразил продажу валюты с расчетами 8 сентября на сумму 5,6 млрд рублей. До этого ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за... читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,3553 руб.
По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 3 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на... читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,17 пункта (0,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2888,24 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,73 пункта (0,31%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4616 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,3553... читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:15
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 114,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
.
10 сентября 2020 года 10:12
Ситуация с качеством кредитных портфелей банков развивается сравнительно спокойно, кредитные организации должны своевременно признать убытки от коронавируса и работать, опираясь на собственные ресурсы, а не на меры поддержки, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева в... читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:04
Рынок акций РФ утром в четверг продолжил умеренную коррекцию на фоне улучшения внешней конъюнктуры после ощутимого отката в начале недели. Индекс МосБиржи на начало торгов прибавлял 0,4%, РТС - 0,58%.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона... читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,35/76,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...
.
10 сентября 2020 года 09:58
Курс евро укрепляется к большинству валют перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Эксперты не ждут от ЕЦБ принятия новых стимулирующих мер на заседании в четверг, но полагают, что Центробанк может подготовить почву для смягчения политики позднее в этом... читать дальше
.
10 сентября 2020 года 09:54
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 сентября составили по Российской Федерации 2634,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2470,8 млрд руб.
На... читать дальше
.
10 сентября 2020 года 09:41
Легковые автомобили иностранных марок в 2020 году дорожают в России с существенным опережением инфляции, осень дилеры начали с новой индексации цен, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата).
Как сообщило статистическое ведомство, за период с 1 по 7... читать дальше
.
10 сентября 2020 года 09:35
Россия к 9 сентября собрала 110,3 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 36,9 млн га, или с 76,9% посевной площади. Урожайность составила 29,9 ц/га.
На аналогичную дату прошлого года было намолочено 93,3 млн тонн зерна при... читать дальше
.
10 сентября 2020 года 09:30
0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-495 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.
10 сентября 2020 года 09:29
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в четверг на фоне восстановления американского фондового рынка после снижения на протяжении трех торговых дней.
"Восстановление рынков позволяет предположить, что инвесторы сохраняют... читать дальше
.