.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,5663 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ во 2-м квартале и 1-м полугодии
Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ во 2-м квартале до 8% с 8,5%, согласно предварительным данным. В 1-м полугодии ВВП сократился на 3,4%, а не на 3,6%, как сообщалось ранее
 
К концу 2020 года инфляция приблизится к 4%
Риски нарастания дезинфляционного давления уменьшились, в том числе благодаря проводимой мягкой денежно-кредитной политике (ДКП), а также усилению проинфляционных факторов, в частности, ослаблению рубля, говорится в обзоре департамента исследований...
 
Магазинам не дали гарантий смягчения ограничений на будущее
Магазинам не дали гарантий продолжения работы в случае второй волны коронавируса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Роспотребнадзору создать стандарт работы непродовольственных магазинов на случай второй волны COVID-19, пишут...
 
Новая социальная концепция газификации может заработать в четырех регионах
Регионами, где впервые будет опробована новая социальная концепция газификации Минэнерго – бесплатное подведение газа к каждому дому, – могут стать Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Именно с этими субъектами идет наиболее...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

10 сентября 2020 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,5663 руб.

 0
10 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 89,5663 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,06 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
10 сентября 2020 года 10:32
ЕЦБ может подготовить почву для смягчения денежно-кредитной политики - аналитики
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания, вероятно, воздержится от расширения мер стимулирования, но может подготовить почву для смягчения денежно-кредитной политики позднее в текущем году, считают аналитики и экономисты.

При этом заседание...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:26
Прогноз производства сахара в РФ в этом году снижен до 5-5,4 млн т - ИКАР
РФ в этом году может снизить производство свекловичного сахара до 5-5,4 млн тонн. Таков новый предварительный прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Прежний прогноз составлял 5,6-6 млн тонн.

Как сообщил "Интерфаксу" ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов,...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:23
Банк России 8 сентября продал валюту на 2,4 млрд руб
ЦБ РФ 8 сентября продал валюту расчетами "завтра" на 2,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Ранее, 9 сентября, ЦБ отразил продажу валюты с расчетами 8 сентября на сумму 5,6 млрд рублей. До этого ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:20
Доллар на "Московской бирже" торгуется на уровне 75,36 руб., евро - 89,10 руб.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,3553 руб.

По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 3 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 10 сентября растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,17 пункта (0,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2888,24 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,73 пункта (0,31%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 75,3553 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4616 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,3553...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:15
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 114,1 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 114,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
.
10 сентября 2020 года 10:12
Сейчас ситуация с кредитным качеством развивается сравнительно спокойно - Юдаева
Ситуация с качеством кредитных портфелей банков развивается сравнительно спокойно, кредитные организации должны своевременно признать убытки от коронавируса и работать, опираясь на собственные ресурсы, а не на меры поддержки, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева в...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:04
Фондовый рынок России начал торги ростом индексов на 0,4-0,5%
Рынок акций РФ утром в четверг продолжил умеренную коррекцию на фоне улучшения внешней конъюнктуры после ощутимого отката в начале недели. Индекс МосБиржи на начало торгов прибавлял 0,4%, РТС - 0,58%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 74,35/76,52 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,35/76,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...
.
10 сентября 2020 года 09:58
Евро растет к большинству валют в ожидании заседания ЕЦБ
Курс евро укрепляется к большинству валют перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Эксперты не ждут от ЕЦБ принятия новых стимулирующих мер на заседании в четверг, но полагают, что Центробанк может подготовить почву для смягчения политики позднее в этом...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 09:54
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2634,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1715,75 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 сентября составили по Российской Федерации 2634,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2470,8 млрд руб.

На...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 09:41
Иномарки в РФ дорожают с существенным опережением инфляции
Легковые автомобили иностранных марок в 2020 году дорожают в России с существенным опережением инфляции, осень дилеры начали с новой индексации цен, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата).

Как сообщило статистическое ведомство, за период с 1 по 7...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 09:35
Россия к 9 сентября собрала 110,3 млн тонн зерна
Россия к 9 сентября собрала 110,3 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 36,9 млн га, или с 76,9% посевной площади. Урожайность составила 29,9 ц/га.

На аналогичную дату прошлого года было намолочено 93,3 млн тонн зерна при...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 09:30
ВТБ разместит 11 сентября однодневные бонды серии КС-3-495 на 50 млрд рублей
0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-495 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
.
10 сентября 2020 года 09:29
Азиатские рынки акций торгуются на позитиве
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в четверг на фоне восстановления американского фондового рынка после снижения на протяжении трех торговых дней.

"Восстановление рынков позволяет предположить, что инвесторы сохраняют...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.