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10 сентября 2020 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 89,5663 руб.
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10 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 89,5663 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,06 коп.
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания, вероятно, воздержится от расширения мер стимулирования, но может подготовить почву для смягчения денежно-кредитной политики позднее в текущем году, считают аналитики и экономисты. При этом заседание... читать дальше
.10 сентября 2020 года 10:26
РФ в этом году может снизить производство свекловичного сахара до 5-5,4 млн тонн. Таков новый предварительный прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Прежний прогноз составлял 5,6-6 млн тонн. Как сообщил "Интерфаксу" ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов,... читать дальше
.10 сентября 2020 года 10:23
ЦБ РФ 8 сентября продал валюту расчетами "завтра" на 2,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 9 сентября, ЦБ отразил продажу валюты с расчетами 8 сентября на сумму 5,6 млрд рублей. До этого ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за... читать дальше
.10 сентября 2020 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,3553 руб. По отношению к последней сделке в среду доллар подрос на 3 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на... читать дальше
.10 сентября 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,17 пункта (0,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2888,24 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,73 пункта (0,31%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.10 сентября 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4616 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,3553... читать дальше
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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 114,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня...
.10 сентября 2020 года 10:12
Ситуация с качеством кредитных портфелей банков развивается сравнительно спокойно, кредитные организации должны своевременно признать убытки от коронавируса и работать, опираясь на собственные ресурсы, а не на меры поддержки, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева в... читать дальше
.10 сентября 2020 года 10:04
Рынок акций РФ утром в четверг продолжил умеренную коррекцию на фоне улучшения внешней конъюнктуры после ощутимого отката в начале недели. Индекс МосБиржи на начало торгов прибавлял 0,4%, РТС - 0,58%. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона... читать дальше
.10 сентября 2020 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 74,35/76,52 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,35/76,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...
.10 сентября 2020 года 09:58
Курс евро укрепляется к большинству валют перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ). Эксперты не ждут от ЕЦБ принятия новых стимулирующих мер на заседании в четверг, но полагают, что Центробанк может подготовить почву для смягчения политики позднее в этом... читать дальше
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.10 сентября 2020 года 09:41
Легковые автомобили иностранных марок в 2020 году дорожают в России с существенным опережением инфляции, осень дилеры начали с новой индексации цен, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата). Как сообщило статистическое ведомство, за период с 1 по 7... читать дальше
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Россия к 9 сентября собрала 110,3 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 36,9 млн га, или с 76,9% посевной площади. Урожайность составила 29,9 ц/га. На аналогичную дату прошлого года было намолочено 93,3 млн тонн зерна при... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:30
0 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-495 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.10 сентября 2020 года 09:29
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в четверг на фоне восстановления американского фондового рынка после снижения на протяжении трех торговых дней. "Восстановление рынков позволяет предположить, что инвесторы сохраняют... читать дальше
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