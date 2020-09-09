Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0867 руб.

9 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 507 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0867 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0251 руб., максимальный - 11,1559 руб. Было заключено 288 сделок. Объем торгов составил 683,8 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0339 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.