Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,9655 руб.

9 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1933 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9655 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,4825 руб., максимальный - 76,5225 руб. Было заключено 15047 сделок. Объем торгов составил 54135,3 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,5275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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