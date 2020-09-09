Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 89,4546 руб.

9 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3723 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,4546 руб.

Минимальный курс евро составил 89,15 руб., максимальный - 90,13 руб. Было заключено 4444 сделки. Объем торгов составил 20146,88 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,3375 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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