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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 сентября в размере 76,0713 руб.
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09 сентября 2020 года 13:17
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 сентября в размере 76,0713 руб.
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9 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 76,0713 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,68 коп. Это автоматическое сообщение.
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09 сентября 2020 года 16:54
Власти ФРГ надеются, что Великобритания полностью выполнит свою часть соглашения с Брюсселем по Brexit, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар. "Мы хотим продолжать доверять британскому правительству в том, что оно полностью исполнит соглашение о выходе (из ЕС)", - приводят... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:43
Минпромторг России предлагает с 2021 года включить питьевую упакованную воду в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. "С апреля этого года по инициативе Совета Федерации мы запустили эксперимент по маркировке новой товарной группы - это питьевая упакованная вода.... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:42
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-493 на 24 млрд 191,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:41
ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс" (MOEX: SVAV)) полностью разместило дополнительный выпуск облигаций БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей по цене 100% номинала, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 7 сентября с 11:00 до 15:00... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:35
Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе снизился в 2,1 раза, отток капитала вырос в 1,7 раза
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе 2020 года уменьшилось, по предварительной оценке, в 2,1 раза, до $23,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ($49,0 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Профицит внешней... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:24
Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз для мирового нефтегазового сектора, отметив его начавшееся восстановление после глубокого спада во втором квартале текущего года. В то же время, эксперты агентства предупреждают, что впереди у отрасли много... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:18
Проект объездной дороги в обход Кемерово находится на стадии обсуждения, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин журналистам во время рабочей поездки в Кемерово. "Пока проект находится в стадии обсуждения. Мы поддерживаем этот проект, но сегодня есть ограничения... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,35 пункта (0,22%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2882,44 пункта. Максимальное... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:07
Компании в Испании, Италии, Нидерландах и Великобритании более охотно сокращали дивиденды, чем зарплату топ-менеджеров в текущем году, несмотря на призывы к руководству со стороны акционеров разделить с ними финансовое бремя, вызванное пандемией коронавируса. Более... читать дальше
.09 сентября 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 75,15/76,71 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,15/76,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
.09 сентября 2020 года 15:58
Экспорт российского дизельного топлива в январе-июле 2020 года составил почти 32 млн тонн, что на 7,8% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. При этом в денежном выражении экспорт дизтоплива упал в январе-июле на 26% год к году - до $12,358 млрд, сообщается в... читать дальше
.09 сентября 2020 года 15:51
Минэнерго РФ ожидает увеличения потребления электроэнергии в предстоящий осенне-зимний период (ОЗП) на 1,6% в сравнении с ОЗП 2019-2020 гг., сообщил глава ведомства Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством. "Увеличение потребления... читать дальше
.09 сентября 2020 года 15:39
Импорт мяса (кроме мяса птицы, в Россию в январе-июле 2020 года сократился на 32,7% по сравнению с показателем за январь-июль 2019 года, до 152 тыс. тонн, сообщила Федеральная таможенная служба. В стоимостном выражении импорт снизился на 27,7%, до $551,4 млн. При этом... читать дальше
.09 сентября 2020 года 15:31
Промышленные предприятия Москвы могут претендовать на получение одного из трех статусов, гарантирующих поддержку городских властей, сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. "Столица нуждается в новых жилых, офисных и... читать дальше
.09 сентября 2020 года 15:30
В четверг, 10 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52103,68 млн руб.
В четверг, 10 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 52103,68 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.09 сентября 2020 года 15:30
В четверг, 10 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 4091,04 млн руб.
В четверг, 10 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 4091,04 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
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