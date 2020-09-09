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Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 9 сентября составил 76,0713 руб.
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09 сентября 2020 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 9 сентября составил 76,0713 руб.

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9 сентября. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1810 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,0713 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара вырос на 1068 пунктов.

Минимальная цена 75,825 руб., максимальная - 76,49 руб. Была заключена 13721 сделка. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 68731 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,0125 руб. за доллар.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Доллар,  Курс

 
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