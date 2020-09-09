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Уровень безработицы в Южной Корее в августе опустился до 3,2% по сравнению с 4,2% в предыдущий месяц, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные. Это минимальный показатель за последний год. Это минимальный показатель за последний год. Аналитики не ожидали изменения безработицы, сообщает... Аналитики не ожидали изменения безработицы, сообщает... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,11/77,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи...

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Рынок акций РФ начал торги в среду разнонаправленной динамикой индексов на негативном внешнем фоне: индекс Мосбиржи на старте снизился на 0,1%, индекс РТС прибавил 0,2%. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду падают на фоне распродажи акций... Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду падают на фоне распродажи акций... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 сентября составили по Российской Федерации 1960 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1827,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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Правительство РФ приняло решение в сентябре выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка, соответствующее постановление правительства подписано, уведомляет пресс-служба правительства РФ. В сообщении подчеркивается, что выплаты... В сообщении подчеркивается, что выплаты... читать дальше

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Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо в Минфин РФ с предложениями внести в Налоговый кодекс ряд изменений, которые, по мнению индустрии, должны помочь дальнейшему развитию рынка. "Интерфакс" ознакомился с документом. "Интерфакс" ознакомился с документом. Так,... Так,... читать дальше

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"Яндекс" объединит сервис "Беру" с "Яндекс.Маркетом": с 1 октября на платформе можно будет не только сравнивать цены, но и заказывать товары, сообщила интернет компания. Сервис "Беру" будет доступен в новом разделе "покупки". К концу 2020 года маркетплейс планирует... Сервис "Беру" будет доступен в новом разделе "покупки". К концу 2020 года маркетплейс планирует... читать дальше

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Курс доллара США в среду стабилен в паре с евро и снижается относительно иены. Евро торгуется в паре с долларом на уровне $1,1776 по сравнению с $1,1775 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость доллара относительно иены опустилась до 105,91 иены с 106,04 иены на... Евро торгуется в паре с долларом на уровне $1,1776 по сравнению с $1,1775 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость доллара относительно иены опустилась до 105,91 иены с 106,04 иены на... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду падают на фоне распродажи акций технологических компаний, которая распространилась по всем регионам мира. Так, американский индикатор Nasdaq Composite, в расчете которого основную долю занимают... Так, американский индикатор Nasdaq Composite, в расчете которого основную долю занимают... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Международного инвестиционного банка (МИБ) до "A-" с "BBB+". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Краткосрочный РДЭ банка подтвержден... Краткосрочный РДЭ банка подтвержден... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-494 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в китае в прошлом месяце увеличились на 2,4% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В городах инфляция составила 2,1%, в сельской местности - 3,2%.... читать дальше

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С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 среды достигло 27 млн 570 тыс. 742 человек, увеличившись за сутки на 238 тыс. 309, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний... Число жертв от связанных с вирусом заболеваний... читать дальше

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Рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз цен на фосфорные удобрения в 2021 году с учетом задержки запуска новых мощностей и дисциплины со стороны китайских экспортеров. Средняя стоимость DAP (FOB Мексиканский залив, США) на 2020 год повышена с $290 до $310 за тонну,... Средняя стоимость DAP (FOB Мексиканский залив, США) на 2020 год повышена с $290 до $310 за тонну,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду, упав накануне до минимального уровня с середины июня. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск в среду составляет $39,60 за баррель, что на $0,18 (0,45%) ниже... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск в среду составляет $39,60 за баррель, что на $0,18 (0,45%) ниже... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 12247,16 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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