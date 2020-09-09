09 сентября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Август 2020
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июль 2020
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Сентябрь 2020
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09 сентября 2020 года 10:12
Уровень безработицы в Южной Корее в августе опустился до 3,2% по сравнению с 4,2% в предыдущий месяц, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Это минимальный показатель за последний год.
Аналитики не ожидали изменения безработицы, сообщает... читать дальше
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09 сентября 2020 года 10:10
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,11/77,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи...
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09 сентября 2020 года 10:04
Рынок акций РФ начал торги в среду разнонаправленной динамикой индексов на негативном внешнем фоне: индекс Мосбиржи на старте снизился на 0,1%, индекс РТС прибавил 0,2%.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду падают на фоне распродажи акций... читать дальше
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09 сентября 2020 года 09:59
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 сентября составили по Российской Федерации 1960 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1827,3 млрд руб.
На... читать дальше
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09 сентября 2020 года 09:58
Правительство РФ приняло решение в сентябре выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка, соответствующее постановление правительства подписано, уведомляет пресс-служба правительства РФ.
В сообщении подчеркивается, что выплаты... читать дальше
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09 сентября 2020 года 09:50
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила письмо в Минфин РФ с предложениями внести в Налоговый кодекс ряд изменений, которые, по мнению индустрии, должны помочь дальнейшему развитию рынка.
"Интерфакс" ознакомился с документом.
Так,... читать дальше
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09 сентября 2020 года 09:41
"Яндекс" объединит сервис "Беру" с "Яндекс.Маркетом": с 1 октября на платформе можно будет не только сравнивать цены, но и заказывать товары, сообщила интернет компания.
Сервис "Беру" будет доступен в новом разделе "покупки". К концу 2020 года маркетплейс планирует... читать дальше
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09 сентября 2020 года 09:27
Курс доллара США в среду стабилен в паре с евро и снижается относительно иены.
Евро торгуется в паре с долларом на уровне $1,1776 по сравнению с $1,1775 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость доллара относительно иены опустилась до 105,91 иены с 106,04 иены на... читать дальше
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09 сентября 2020 года 09:25
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду падают на фоне распродажи акций технологических компаний, которая распространилась по всем регионам мира.
Так, американский индикатор Nasdaq Composite, в расчете которого основную долю занимают... читать дальше
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09 сентября 2020 года 09:10
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Международного инвестиционного банка (МИБ) до "A-" с "BBB+".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".
Краткосрочный РДЭ банка подтвержден... читать дальше
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09 сентября 2020 года 09:04
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-494 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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09 сентября 2020 года 08:59
Потребительские цены (индекс CPI) в китае в прошлом месяце увеличились на 2,4% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. В городах инфляция составила 2,1%, в сельской местности - 3,2%.... читать дальше
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09 сентября 2020 года 08:50
С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 среды достигло 27 млн 570 тыс. 742 человек, увеличившись за сутки на 238 тыс. 309, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Число жертв от связанных с вирусом заболеваний... читать дальше
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09 сентября 2020 года 08:42
Рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз цен на фосфорные удобрения в 2021 году с учетом задержки запуска новых мощностей и дисциплины со стороны китайских экспортеров.
Средняя стоимость DAP (FOB Мексиканский залив, США) на 2020 год повышена с $290 до $310 за тонну,... читать дальше
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09 сентября 2020 года 08:31
Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду, упав накануне до минимального уровня с середины июня.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск в среду составляет $39,60 за баррель, что на $0,18 (0,45%) ниже... читать дальше
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09 сентября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 12247,16 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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