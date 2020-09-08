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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,1566 руб.
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08 сентября 2020 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,1566 руб.

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8 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10317 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1566 руб.

Минимальный курс доллара США составил 75,71 руб., максимальный - 76,58 руб. Было заключено 17779 сделок. Объем торгов составил 70247,19 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,3375 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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