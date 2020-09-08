Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2363,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1972,99 млрд руб.

8 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 сентября составили по Российской Федерации 2363,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2196,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2296,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2133,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 сентября составили 1972,99 млрд руб. против 1896,81935 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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