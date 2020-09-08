08 сентября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Июль 2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Июль 2020
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июль 2020
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июль 2020
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|II квартал 2020
Это автоматическое сообщение.
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08 сентября 2020 года 16:39
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-492 на 20 млрд 222,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:34
Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками физлицам на срок более года, в июле 2020 года снизилась до 10,85% с 11,39% в июне, пятый месяц подряд обновив абсолютный минимум, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ.
На долгосрочные... читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:27
Сбор подсолнечника в РФ в этом сельхозгоду позволит обеспечить сырьем перерабатывающие предприятия и сохранить стабильную ситуацию на рынке, говорится в пресс-релизе Минсельхоза.
"Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде южных регионов страны в период... читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:17
Общее производство золота в России в январе-июне 2020 года выросло на 2% в годовом сравнении, до 146,485 тонны, подсчитал Союз золотопромышленников РФ.
В том числе объем производства добычного золота вырос на 5%, до 116,383 тонны, производство золота в концентратах - на... читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 54,42 пункта (1,856%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2877,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2948,88 (+0,57%) пункта,... читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:10
Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика восстанавливается после спада, связанного с эпидемией коронавируса, и заверил, что у правительства есть четкие ориентиры, как двигаться дальше.
"Вопреки негативным прогнозам в России спад оказался не таким... читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:04
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) по международной шкале на уровне "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Кредитный рейтинг... читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:03
Министерство финансов России 9 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 24021 и ОФЗ-ПК серии 29013 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года имеют 17... читать дальше
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08 сентября 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,45/77,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 85 коп., Cредний курс продажи...
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08 сентября 2020 года 15:55
Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на чиновника из партии... читать дальше
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08 сентября 2020 года 15:53
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) по международной шкале на уровне "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Кредитный рейтинг... читать дальше
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08 сентября 2020 года 15:49
ейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Национальный стандарт" на уровне "ruBB+" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Рейтинг кредитоспособности банка, по мнению агентства, обусловлен адекватной оценкой... читать дальше
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08 сентября 2020 года 15:46
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Национальный стандарт" на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
"Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала при снижении способности к его... читать дальше
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08 сентября 2020 года 15:34
Розничные продажи пассажирских автомобилей в Китае в августе увеличились на 8,9% (год к году) и составили 1,7 млн автомобилей, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA).
Темпы роста показателя стали... читать дальше
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08 сентября 2020 года 15:30
В среду, 9 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 12247,16 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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08 сентября 2020 года 15:30
В среду, 9 сентября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 325225,65 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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