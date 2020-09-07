.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,8426 руб.
.
07 сентября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,8426 руб.
|0
7 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5966 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8426 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,44 руб., максимальный - 76,26 руб. К этому времени было заключено 46552 сделки. Объем торгов составил 185129,65 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,7725 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
07 сентября 2020 года 19:55
ВТБ (MOEX: VTBR) досрочно погасил облигации с ипотечным покрытием серии 6-ИП класса "A" на 4 млрд рублей, серии 6-ИП класса "Б" на 2 млрд рублей, серии 7-ИП класса "A" на 3,8 млрд рублей, серии 7-ИП класса "Б" на 1,9 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Банк... читать дальше
.07 сентября 2020 года 19:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,74 пункта (0,368%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2932,29 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше
.07 сентября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 7 сентября выросла на 0,23% и составила 45804,613 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45804,613 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 106,043 млрд руб., или на...
.07 сентября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,8426 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5966 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8426 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.07 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,089 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0361 руб., максимальный -... читать дальше
.07 сентября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7147 руб. Минимальный курс евро составил 89,2275 руб.,... читать дальше
.07 сентября 2020 года 19:12
АФК "Система" (MOEX: AFKS) полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,81% годовых. Первоначально... читать дальше
.07 сентября 2020 года 19:03
Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне растущей Европы и дешевеющей нефти. Активность торгов сократилась из-за выходного дня в США. В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский... читать дальше
.07 сентября 2020 года 18:42
Производители алкогольной продукции, прежде всего шампанского, продолжают ощущать на себе последствия вступления в силу закона "О виноградарстве и виноделии" (с 26 июня 2020 года), который запретил использование в РФ импортных виноматериалов. Как сообщает Национальный... читать дальше
.07 сентября 2020 года 18:34
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в августе увеличилось впервые за полгода, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1050 установок против 1030 в июле. При этом августовский... читать дальше
.07 сентября 2020 года 18:21
Премии по добровольным видам страхования в РФ в январе-июне снизились на 0,3%, по обязательным выросли на 2,9%
Премии по добровольным видам страхования в РФ в 1-м полугодии 2020 года снизились на 0,3%, до 616,8 млрд рублей, по обязательным, наоборот, выросли - на 2,9%, до 123,4 млрд рублей, следует из данных ЦБ РФ. Как сообщалось ранее, общий объем премий, собранных... читать дальше
.07 сентября 2020 года 18:12
ВВП Ирландии во втором квартале упал на рекордные в истории 6,1% относительно предыдущих трех месяцев под влиянием пандемии COVID-19, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (CSO). По итогам первого квартала показатель опустился на пересмотренные 2,1%... читать дальше
.07 сентября 2020 года 17:59
Российские ведомства изучат возможность пролонгации моратория на банкротство по заявлениям кредиторов, срок которого истекает через месяц. Мораторий на банкротства компаний из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей, а также системообразующих и... читать дальше
.07 сентября 2020 года 17:46
Падение перевозок через крупнейшие аэропорты РФ в минувшую субботу, 5 сентября, замедлилось до 5% в сравнении с тем же днем прошлого года, сообщает Международная ассоциация аэропортов (МАА). В первый день сентября падение пассажиропотока было на уровне 29% год к году, 2... читать дальше
.07 сентября 2020 года 17:39
СП "Зарубежнефти" и Petrovietnam - "Вьетсовпетро" - планирует до конца 2020 года выйти из соглашения о разделе продукции (СРП) по газовому блоку 42 во Вьетнаме. Как говорится в отчете "Зарубежнефти", 15 марта 2019 года оператор блока PVEP РОС (Petrovietman Exploration... читать дальше
.07 сентября 2020 года 17:28
Объем сделок на фьючерсных рынках КНР в январе-августе увеличился на 37,1% относительно того же периода прошлого года и достиг 256,86 трлн юаней, по данным Китайской фьючерсной ассоциации. Число сделок выросло на 42,9% - до 3,64 млрд. В том числе в прошлом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.