ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 сентября в размере 75,591 руб.

7 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 сентября, составляет 75,591 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,87 коп.

.

ВТБ (MOEX: VTBR) досрочно погасил облигации с ипотечным покрытием серии 6-ИП класса "A" на 4 млрд рублей, серии 6-ИП класса "Б" на 2 млрд рублей, серии 7-ИП класса "A" на 3,8 млрд рублей, серии 7-ИП класса "Б" на 1,9 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Банк... Банк... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,74 пункта (0,368%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2932,29 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45804,613 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 106,043 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5966 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8426 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,089 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0361 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,0361 руб., максимальный -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,7147 руб. Минимальный курс евро составил 89,2275 руб.,... Минимальный курс евро составил 89,2275 руб.,... читать дальше

.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,81% годовых. Первоначально... Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,81% годовых. Первоначально... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне растущей Европы и дешевеющей нефти. Активность торгов сократилась из-за выходного дня в США. В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский... В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский... читать дальше

.

Производители алкогольной продукции, прежде всего шампанского, продолжают ощущать на себе последствия вступления в силу закона "О виноградарстве и виноделии" (с 26 июня 2020 года), который запретил использование в РФ импортных виноматериалов. Как сообщает Национальный... Как сообщает Национальный... читать дальше

.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в августе увеличилось впервые за полгода, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1050 установок против 1030 в июле. При этом августовский... читать дальше

.

Премии по добровольным видам страхования в РФ в 1-м полугодии 2020 года снизились на 0,3%, до 616,8 млрд рублей, по обязательным, наоборот, выросли - на 2,9%, до 123,4 млрд рублей, следует из данных ЦБ РФ. Как сообщалось ранее, общий объем премий, собранных... Как сообщалось ранее, общий объем премий, собранных... читать дальше

.

ВВП Ирландии во втором квартале упал на рекордные в истории 6,1% относительно предыдущих трех месяцев под влиянием пандемии COVID-19, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (CSO). По итогам первого квартала показатель опустился на пересмотренные 2,1%... читать дальше

.

Российские ведомства изучат возможность пролонгации моратория на банкротство по заявлениям кредиторов, срок которого истекает через месяц. Мораторий на банкротства компаний из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей, а также системообразующих и... Мораторий на банкротства компаний из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей, а также системообразующих и... читать дальше

.

Падение перевозок через крупнейшие аэропорты РФ в минувшую субботу, 5 сентября, замедлилось до 5% в сравнении с тем же днем прошлого года, сообщает Международная ассоциация аэропортов (МАА). В первый день сентября падение пассажиропотока было на уровне 29% год к году, 2... В первый день сентября падение пассажиропотока было на уровне 29% год к году, 2... читать дальше

.

СП "Зарубежнефти" и Petrovietnam - "Вьетсовпетро" - планирует до конца 2020 года выйти из соглашения о разделе продукции (СРП) по газовому блоку 42 во Вьетнаме. Как говорится в отчете "Зарубежнефти", 15 марта 2019 года оператор блока PVEP РОС (Petrovietman Exploration... Как говорится в отчете "Зарубежнефти", 15 марта 2019 года оператор блока PVEP РОС (Petrovietman Exploration... читать дальше

.

Объем сделок на фьючерсных рынках КНР в январе-августе увеличился на 37,1% относительно того же периода прошлого года и достиг 256,86 трлн юаней, по данным Китайской фьючерсной ассоциации. Число сделок выросло на 42,9% - до 3,64 млрд. Число сделок выросло на 42,9% - до 3,64 млрд. В том числе в прошлом... В том числе в прошлом... читать дальше

.