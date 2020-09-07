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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 145 млрд руб.
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07 сентября 2020 года 09:50
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 145 млрд руб.
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7 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 145 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 126,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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07 сентября 2020 года 11:53
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 13 трлн 256,7 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $177,612 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 августа объем ФНБ составил 12 трлн 958,7 млрд рублей, или 11,4%... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 7 сентября составил 75,591 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3450 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,591 руб. По... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 40,87 коп. и составил 75,5910 руб.... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:38
Крупнейший импортер природного газа - Китай - в июле 2020 года закупил 12,252 млрд куб. м по трубопроводам и в сжиженном виде - это на 13% больше, чем за июль 2019 года (10,828 млрд куб. м) и на 27% больше, чем в июне 2020 года (9,615 млрд куб. м), свидетельствуют данные... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:30
Федеральный закон, в рамках которого все категории иностранцев - собственников жилья в России могут ставить на учет других иностранных граждан, включая своих родственников, вступил в силу. "Внесенные изменения позволяют всем категориям иностранцев, являющихся... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:30
ВТБ разместит 7 сентября однодневные бонды серии КС-3-491 на 50 млрд руб. по цене 99,9897% от номинала
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-491 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9897% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,77%... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:14
Экономика Сингапура снизится на 6% в 2020 году в связи с резким падением объемов строительства, спроса на услуги отелей и ресторанов, а также частного потребления, свидетельствуют результаты опроса аналитиков, проведенного Денежно-кредитным управлением Сингапура (Monetary... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:07
Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2020 года вырос на 11,5% и составил 14,866 трлн руб. на 1 сентября против 13,329 трлн руб. на 1 января, говорится в сообщении кредитной организации В августе корпоративным клиентам выдано 1,2... читать дальше
.07 сентября 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 553 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0729 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0451 руб., максимальный -... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:58
При этом в 2020 году этот показатель, напротив, вырос на 2,6 п.п., вернувшись к уровню начала осени прошлого года, говорится в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По данным НБКИ, в июле 2020 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней по... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:51
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 185 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 223 (23,6%) без клинических проявлений, за сутки умер 51 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. Накануне в... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:47
Банк России 8 сентября проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-37-22BR2-0 на 300 млрд рублей, говорится в материалах на сайте регулятора. Выпуск будут размещаться по минимальной цене 100% от номинала. 37-й выпуск состоит из... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,6149... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:42
ОАО "РЖД" выбрало 13 потенциальных организаторов размещения облигаций объемом до 1 трлн рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте на срок до сентября 2025 года, сообщается в материалах на сайте госзакупок. Согласно документации, в обязанности... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:42
Чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ в январе-августе снизилась на 19,1% и составила 479,660 млрд руб. по сравнению с 593,228 млрд руб. в январе-августе прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Доналоговая прибыль сократилась на 20,1% - до 593,710 млрд руб.... читать дальше
.07 сентября 2020 года 10:34
Американской экономике понадобится дополнительное бюджетное стимулирование, а также сохранение низких процентных ставок в ближайшие годы, полагает председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. В интервью National Public Radio (NPR) он отметил, что... читать дальше
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