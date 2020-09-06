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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 сентября в размере 75,1823 руб., курс евро - 89,0384 руб.
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06 сентября 2020 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 сентября в размере 75,1823 руб., курс евро - 89,0384 руб.
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6 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 75,1823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,57 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 89,0384 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,69 коп.
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06 сентября 2020 года 10:21
С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск воскресенья достигло 26 млн 873 тыс. 146 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 879 тыс. 307,... читать дальше
.06 сентября 2020 года 09:48
Крупнейшие банки сообщили о рисках мошенничества во внесудебном банкротстве после упрощения этой процедуры для граждан. С сентября граждане могут объявить себя несостоятельными в упрощенном режиме: при задолженности от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Раньше стать банкротом можно... читать дальше
.06 сентября 2020 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 75,1823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,57 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 89,0384 руб. По...
.05 сентября 2020 года 17:29
Около 1,3 тыс. новых вагонов поступят в московское метро за три года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня уже 60% всего состава Москвы - это новые поезда разных типов, разных поколений. Сегодня мы принимаем новый поезд "Москва-2020", который по своим параметрам во... читать дальше
.05 сентября 2020 года 16:24
Экономические проблемы, вызванные распространением коронавируса, не остановили программы развития столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Меня спрашивают: насколько эта проблема сдвинет стратегию развития Москвы, остановит те программы, которые нарабатывались... читать дальше
.05 сентября 2020 года 15:04
Российское государство просубсидирует строительство сети современных газовых заправок на ключевых автомагистралях, сообщает сайт кабинета министров. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в... читать дальше
.05 сентября 2020 года 14:18
Безработица в Канаде в августе 2020 года снизилась до 10,2% с 10,9 в июле, свидетельствуют официальные статданные. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. Несмотря на снижение, уровень безработицы по-прежнему остается намного выше, чем в феврале, когда он составлял... читать дальше
.05 сентября 2020 года 13:45
Темпы роста рыночной стоимости семейных предприятий по итогам 1-го полугодия опередили другие компании - Credit Suisse
Семейные компании, акции которых торгуются на бирже, в первом полугодии примерно на 300 базисных пунктов обошли несемейные предприятия по росту рыночной стоимости, свидетельствуют данные исследовательского института Credit Suisse (CRSI). В докладе CRSI отмечается, что семейный... читать дальше
.05 сентября 2020 года 12:57
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом. "Рейтинги Украины отражают ее заслуживающую доверия макроэкономическую политику, позволившую... читать дальше
.05 сентября 2020 года 12:04
Минэкономразвития ожидает, что в сентябре будет зафиксирована незначительная дефляция в РФ в 0,1%, либо нулевая инфляция, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции". Годовая инфляция в РФ по итогам сентября, по оценке министерства, составит 3,6-3,7% после 3,6% по... читать дальше
.05 сентября 2020 года 11:34
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией продолжил расти и составил 5,21 тыс. случаев, умерли за сутки 110 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше
.05 сентября 2020 года 11:21
С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск субботы достигло 26 млн 610 тыс. 845 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв связанных с вирусом заболеваний в мире составило 874 тыс. 369 против... читать дальше
.05 сентября 2020 года 10:57
Кредитный портфель банков Латвии за 1-е полугодие текущего года уменьшился на 2,2%, или на 289,81 млн евро, до 13,182 млрд евро, при этом портфель депозитов составил на 30 июня 17,372 млрд евро, что на 1%, или на 166,034 млн евро, больше, чем в конце 2019 года, свидетельствуют... читать дальше
.05 сентября 2020 года 10:26
Спотовые цены на газ в Европе за первую неделю осени прибавили 21%, достигнув отметки $142 за тысячу кубометров (в контракте с поставкой в понедельник на голландском хабе TTF - главной площадке Европы). Достигнутый уровень котировок является максимальным с конца декабря... читать дальше
.05 сентября 2020 года 09:52
В исполнительном совете ЕЦБ в случае назначения женщины вместо уходящего Мерша установится гендерный баланс
Следующее назначение в исполнительный совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) может иметь важные последствия для улучшения гендерного баланса в Центробанке. В исполнительный совет ЕЦБ, в котором всего шесть человек, уже входят председатель Центробанка Кристин... читать дальше
.05 сентября 2020 года 09:28
Россия к 4 сентября собрала 105,6 млн тонн зерна (в бункерном весе, т.е. до очистки и просушки). Как сообщает Минсельхоз, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 34,6 млн га (72,2% к посевной площади), урожайность составила 30,5 ц/га. В том числе пшеница убрана с... читать дальше
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