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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 сентября в размере 75,1823 руб., курс евро - 89,0384 руб.
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06 сентября 2020 года 09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 сентября в размере 75,1823 руб., курс евро - 89,0384 руб.

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6 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 75,1823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,57 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 89,0384 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,69 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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