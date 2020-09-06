ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 сентября в размере 75,1823 руб., курс евро - 89,0384 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 89,0384 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,69 коп.

6 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 75,1823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,57 коп.

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С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск воскресенья достигло 26 млн 873 тыс. 146 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 879 тыс. 307,... читать дальше

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Крупнейшие банки сообщили о рисках мошенничества во внесудебном банкротстве после упрощения этой процедуры для граждан. С сентября граждане могут объявить себя несостоятельными в упрощенном режиме: при задолженности от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Раньше стать банкротом можно... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 75,1823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,57 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 89,0384 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 89,0384 руб. По...

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Около 1,3 тыс. новых вагонов поступят в московское метро за три года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня уже 60% всего состава Москвы - это новые поезда разных типов, разных поколений. Сегодня мы принимаем новый поезд "Москва-2020", который по своим параметрам во... читать дальше

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Экономические проблемы, вызванные распространением коронавируса, не остановили программы развития столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Меня спрашивают: насколько эта проблема сдвинет стратегию развития Москвы, остановит те программы, которые нарабатывались... "Меня спрашивают: насколько эта проблема сдвинет стратегию развития Москвы, остановит те программы, которые нарабатывались... читать дальше

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Российское государство просубсидирует строительство сети современных газовых заправок на ключевых автомагистралях, сообщает сайт кабинета министров. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в... читать дальше

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Безработица в Канаде в августе 2020 года снизилась до 10,2% с 10,9 в июле, свидетельствуют официальные статданные. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. Несмотря на снижение, уровень безработицы по-прежнему остается намного выше, чем в феврале, когда он составлял... читать дальше

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Семейные компании, акции которых торгуются на бирже, в первом полугодии примерно на 300 базисных пунктов обошли несемейные предприятия по росту рыночной стоимости, свидетельствуют данные исследовательского института Credit Suisse (CRSI). В докладе CRSI отмечается, что семейный... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом. "Рейтинги Украины отражают ее заслуживающую доверия макроэкономическую политику, позволившую... "Рейтинги Украины отражают ее заслуживающую доверия макроэкономическую политику, позволившую... читать дальше

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Минэкономразвития ожидает, что в сентябре будет зафиксирована незначительная дефляция в РФ в 0,1%, либо нулевая инфляция, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции". Годовая инфляция в РФ по итогам сентября, по оценке министерства, составит 3,6-3,7% после 3,6% по... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией продолжил расти и составил 5,21 тыс. случаев, умерли за сутки 110 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше

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С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск субботы достигло 26 млн 610 тыс. 845 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Число жертв связанных с вирусом заболеваний в мире составило 874 тыс. 369 против... Число жертв связанных с вирусом заболеваний в мире составило 874 тыс. 369 против... читать дальше

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Кредитный портфель банков Латвии за 1-е полугодие текущего года уменьшился на 2,2%, или на 289,81 млн евро, до 13,182 млрд евро, при этом портфель депозитов составил на 30 июня 17,372 млрд евро, что на 1%, или на 166,034 млн евро, больше, чем в конце 2019 года, свидетельствуют... читать дальше

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Спотовые цены на газ в Европе за первую неделю осени прибавили 21%, достигнув отметки $142 за тысячу кубометров (в контракте с поставкой в понедельник на голландском хабе TTF - главной площадке Европы). Достигнутый уровень котировок является максимальным с конца декабря... Достигнутый уровень котировок является максимальным с конца декабря... читать дальше

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Следующее назначение в исполнительный совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) может иметь важные последствия для улучшения гендерного баланса в Центробанке. В исполнительный совет ЕЦБ, в котором всего шесть человек, уже входят председатель Центробанка Кристин... В исполнительный совет ЕЦБ, в котором всего шесть человек, уже входят председатель Центробанка Кристин... читать дальше

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Россия к 4 сентября собрала 105,6 млн тонн зерна (в бункерном весе, т.е. до очистки и просушки). Как сообщает Минсельхоз, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 34,6 млн га (72,2% к посевной площади), урожайность составила 30,5 ц/га. В том числе пшеница убрана с... В том числе пшеница убрана с... читать дальше

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