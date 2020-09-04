Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9747 руб.

4 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 432 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9747 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9531 руб., максимальный - 11,0489 руб. Была заключена 281 сделка. Объем торгов составил 1385,51 млн руб., что на 70% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0131 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.