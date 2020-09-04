04 сентября 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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4 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 07.09 по 13.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|07.09.2020
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Июль 2020
|08.09.2020
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Июль 2020
|08.09.2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Июль 2020
|08.09.2020
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июль 2020
|08.09.2020
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июль 2020
|08.09.2020
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|II квартал 2020
|09.09.2020
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Август 2020
|09.09.2020
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июль 2020
|09.09.2020
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Сентябрь 2020
|10.09.2020
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Июль 2020
|10.09.2020
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Июль 2020
|10.09.2020
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Сентябрь 2020
|10.09.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 30 августа по 05 сентября
|10.09.2020
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Август 2020
|10.09.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 по 29 августа
|10.09.2020
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июль 2020
|10.09.2020
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 29 августа по 04 сентября
|11.09.2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2020
|11.09.2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Август 2020
|11.09.2020
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Июль 2020
|11.09.2020
|11:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|II квартал 2020
|11.09.2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Август 2020
|11.09.2020
|21:00
|Бюджет США
|Август 2020
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