Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 88,9778 руб.

4 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1137 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 88,9778 руб.

Минимальный курс евро составил 88,75 руб., максимальный - 89,4125 руб. Было заключено 3179 сделок. Объем торгов составил 14143,2 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 88,9475 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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