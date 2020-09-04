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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 5 сентября в размере 89,0384 руб.
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04 сентября 2020 года 14:59
ЦБ РФ установил курс евро с 5 сентября в размере 89,0384 руб.
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4 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 89,0384 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,69 коп. Это автоматическое сообщение.
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Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций, подраставшие в начале недели, 2 сентября развернулись вниз и завершили неделю небольшим снижением на фоне возросших санкционных рисков после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей... читать дальше
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