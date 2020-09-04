Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 126,7 млрд руб.

4 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 126,7 млрд руб.

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Совет директоров ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" на заседании 3 сентября утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объмом до 40 млрд рублей, говорится в сообщении компании. "ВСМПО-Ависма" не была представлена на публичном долговом рынке. Мы сделали первый шаг на... "ВСМПО-Ависма" не была представлена на публичном долговом рынке. Мы сделали первый шаг на... читать дальше

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Мировая нефтяная отрасль может столкнуться с новой проблемой. После кризис перепроизводства энергоносителей на фоне падения она может столкнуться с избытком нефтеперерабатывающих заводов, пишет The Wall Street Journal. В частности, слишком много таких предприятий... В частности, слишком много таких предприятий... читать дальше

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С завтрашнего дня вступает в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО, таким образом, для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз и составит от 2471 рубля до 5436 рублей. По легковым... По легковым... читать дальше

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Минэкономразвития подготовит поправки в закон о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и в Налоговый кодекс РФ, которыми предлагается в перспективе заменить механизм предоставления субсидии на налоговый вычет. Как сообщает пресс-служба... Как сообщает пресс-служба... читать дальше

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В этом году на фоне негативного влияния пандемии коронавируса правительство Молдавии ожидает экономический спад в стране на 4,5% . Такой прогноз указан в пояснительной записке к изменениям в госбюджет, утвержденным правительством республики 3 сентября. Изначально... Изначально... читать дальше

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В августе т.г. продажи российской автомобилестроительной группы Sollers упали на 9,8% к августу прошлого года, до 4,022 тыс. машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). К снижению продаж группа вернулась после относительно неплохого июля, когда было... К снижению продаж группа вернулась после относительно неплохого июля, когда было... читать дальше

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Сбербанк России выделит свой технологический автомобильный департамент SberDigitalAuto в отдельную дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), говорится в пресс-релизе банка. Руководитель департамента SberDigitalAuto Андрей Василевский будет назначен... читать дальше

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Средние ставки по ипотеке на новостройки в России снизились на 2 процентных пункта за время объявленной в марте пандемии коронавирусной инфекции, подсчитали в аналитическом центре ДОМ.РФ. "Если в марте кредиты выдавались под 7,8%, то сейчас ставка в целом по сегменту... "Если в марте кредиты выдавались под 7,8%, то сейчас ставка в целом по сегменту... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,31 пункта (0,045%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2933,23 пункта. Максимальное... читать дальше

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Сельхозпредприятия РФ в этом году соберут не менее 500 тыс. тонн винограда, сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе. В то же время в ведомстве признали, что из-за засухи в ряде регионов "будет снижение по отдельным, чувствительным к влаге, сортам винограда". "Но это снижение будет... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 28 августа по 4 сентября) - 74,3265 руб. за доллар, минимальное значение - 72,4475 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,25 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 88,23/89,85 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,33/75,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,75/75,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 1 коп., средний...

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ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс" планирует 7 сентября провести сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир по цене - не ниже 100% от... Ориентир по цене - не ниже 100% от... читать дальше

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